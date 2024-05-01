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У Німеччині спалили дачний будиночок глави Rheinmetall за постачання зброї Україні - ЗМІ

У Німеччині спалили дачний будиночок глави Rheinmetall за постачання зброї Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22546 перегляди

Ліві екстремісти взяли на себе відповідальність за підпал будинку генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши німецьку збройову компанію у наживі на війні в Україні.

У ніч на вівторок у Хермансбурзі на півночі ФРН згорів дерев'яний будиночок на ділянці Арміна Паппергера – глави оборонного концерну Rheinmetall, передає УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Відповідальність за підпал взяли він ліві екстремісти. Вони назвали компанію "одним із бенефіціарів так званого переломного моменту". Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.

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Радикали вважають, що Rheinmetall навмисно накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть продати Україні разом із боєприпасами за величезний прибуток". Таким чином "Rheinmetall планує, виробляє та вбиває не лише в національному масштабі". Спецслужби ФРН розслідують підпал та перевіряють справжність заяви.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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