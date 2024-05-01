У Німеччині спалили дачний будиночок глави Rheinmetall за постачання зброї Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Ліві екстремісти взяли на себе відповідальність за підпал будинку генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши німецьку збройову компанію у наживі на війні в Україні.
У ніч на вівторок у Хермансбурзі на півночі ФРН згорів дерев'яний будиночок на ділянці Арміна Паппергера – глави оборонного концерну Rheinmetall, передає УНН із посиланням на BILD.
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Відповідальність за підпал взяли він ліві екстремісти. Вони назвали компанію "одним із бенефіціарів так званого переломного моменту". Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.
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Радикали вважають, що Rheinmetall навмисно накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть продати Україні разом із боєприпасами за величезний прибуток". Таким чином "Rheinmetall планує, виробляє та вбиває не лише в національному масштабі". Спецслужби ФРН розслідують підпал та перевіряють справжність заяви.
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