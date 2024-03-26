Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  117559 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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25 марта 2024, 12:55  •  141503 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133772 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179222 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166966 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155438 просмотра

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Немецкая компания Rheinmetall получает от ЕС 130 миллионов евро на увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ для пополнения запасов европейских вооруженных сил.

Война •   •  9882 просмотра
Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7939 просмотра
Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым

российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

Российские военные в оккупированном Крыму блокируют проход катеров и устанавливают новые заграждения на входе в Севастопольскую бухту после украинских ударов по российским кораблям и объектам инфраструктуры, пытаясь защитить бухту от дальнейших атак украинских войск.

Война •   •  9685 просмотра
российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных

В докладе ООН задокументирована казнь 32 украинских военнопленных российскими войсками в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, а также пытки и другие нарушения прав человека.

Общество •   •  9797 просмотра
В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных

Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Во вторник российские оккупанты 36 раз обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв.

Война •   •  11225 просмотра
Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад

Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.

Война •   •  12796 просмотра
Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Предстоящая встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вооружение, экономические вопросы, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических разногласий между двумя странами.

Война •   •  14309 просмотра
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.

Экономика •   •  11949 просмотра
Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" оштрафовали на 90 840 гривен за недопуск государственных инспекторов к проверке реконструкции келий Братства.

Общество •   •  15134 просмотра
Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Франция вскоре передаст Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки боеприпасов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в борьбе с полномасштабным российским вторжением.

Война •   •  17278 просмотра
Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно