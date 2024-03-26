Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Немецкий концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования от Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов. Об этом говорится на сайте Rheinmetall, передает УНН.

Детали

Отмечается, что концерн направит более четверти суммы от общих €500 млн на шесть проектов в европейских филиалах компании, в частности, в Германии, Испании, Румынии и Венгрии. Эту помощь ЕС выделил в рамках закона о поддержке производства боеприпасов для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха.

Мы благодарны за доверие Европейского Союза за то, что он предоставил Rheinmetall, одному из важнейших европейских поставщиков 155-мм боеприпасов, значительное внимание в финансировании. Большое значение артиллерии видно из оборонительных боев Украины. Европейским вооруженным силам также необходимо пополнить запасы артиллерийских боеприпасов. Мы готовы к этому и уже над этим работаем сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Немецкий оборонный концерн имеет целью производить до 1,1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно до 2027-го.

Rheinmetall планирует с 2026 года производить до 1,5 млн модулей метательных зарядов и 3 тыс. тонн взрывчатки гексогена ежегодно. При этом наращивать свои производственные мощности предприятие начало с 2022 года.

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