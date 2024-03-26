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Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов
Немецкая компания Rheinmetall получает от ЕС 130 миллионов евро на увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ для пополнения запасов европейских вооруженных сил.
Крымскому депутату-коллаборационисту грозит до 12 лет заключения за оправдание российской агрессии - Прокуратура АР Крым
Депутату-коллаборационисту, избранному в так называемый "Государственный совет Республики Крым", было предъявлено обвинение в коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии россии против Украины и героизации ее участников, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ
Российские военные в оккупированном Крыму блокируют проход катеров и устанавливают новые заграждения на входе в Севастопольскую бухту после украинских ударов по российским кораблям и объектам инфраструктуры, пытаясь защитить бухту от дальнейших атак украинских войск.
В течение зимы ООН зафиксировала казнь российскими оккупантами 32 украинских пленных
В докладе ООН задокументирована казнь 32 украинских военнопленных российскими войсками в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, а также пытки и другие нарушения прав человека.
Сумщина: россияне совершили 36 обстрелов приграничья, под огонь попали жители 10 громад
Во вторник российские оккупанты 36 раз обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв.
Парламент Литвы одобрил закупку беспилотников с китайскими комплектующими для Украины
Парламент Литвы дал разрешение на закупку и передачу Украине беспилотников с китайскими компонентами для поддержки ее борьбы с российской агрессией.
Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"
Предстоящая встреча правительств Польши и Украины в Варшаве 28 марта будет посвящена различным вопросам, включая вооружение, экономические вопросы, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС, а также решение исторических разногласий между двумя странами.
Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчал негативные мифы о том, что украинский аграрный сектор не имеет экономической основы, отметив способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" оштрафовали на 90 840 гривен за недопуск государственных инспекторов к проверке реконструкции келий Братства.
Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно
Франция вскоре передаст Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки боеприпасов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в борьбе с полномасштабным российским вторжением.