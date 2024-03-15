Rheinmetall построит в Украине как минимум четыре завода

Компания заявила, что заводы в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

Rheinmetall сообщил о рекордных продажах в размере 7,2 млрд евро в прошлом году и намерен превысить 10 млрд евро в 2024 году.

"Украина сейчас является важным партнером для нас, где мы видим потенциал в размере 2-3 млрд евро [продаж] в год заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год.

Сообщается, что вскоре состоится закладка первого камня свода в Украине, который будет построен по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии.