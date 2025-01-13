В Германии расследуют полеты дронов над военными объектами: говорят о вероятном российском шпионаже

Немецкая полиция сообщила в понедельник, 13 января, что начала расследование по подозрению в российском шпионаже после того, как над несколькими военными объектами в Баварии были замечены беспилотники. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В государственном управлении уголовного розыска Баварии заявили, что на фоне войны россии в Украине не исключено, что за немецкими военными объектами и оборонными компаниями шпионят с помощью беспилотников.

Последний инцидент произошел в воскресенье, когда над военной базой в районе Манчинга был замечен дрон.

Также беспилотники были замечены над базой в Манхинге в течение трех дней в декабре, говорится в заявлении. Еще один несанкционированный полет произошел в том же месяце над военным объектом в Нойбург-ан-дер-Донау.

Федеральная полиция Германии в декабре предупредила компании о том, что среди их сотрудников и подрядчиков могут быть российские диверсанты. россия же отвергла эти обвинения.

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в шпионаже и краже технологий

Следователи указали на ряд несанкционированных полетов беспилотников на объекты, включая военные объекты, терминалы СПГ и нефти, морские порты и логистические компании, как на примеры вероятного саботажа со стороны российских государственных субъектов в последние месяцы.

Глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль заявил в прошлом месяце, что диверсионные акты россии против западных объектов могут в конечном итоге заставить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 о взаимной обороне. Согласно этой статье, если один из членов НАТО подвергнется нападению, другие члены альянса обязаны оказать ему ответную помощь.

рф стоит за "потрясающе безрассудными" диверсиями в Европе - глава шпионской службы Британии