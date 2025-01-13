В Германии расследуют полеты дронов над военными объектами: говорят о вероятном российском шпионаже

ukenru
Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13:33 • 8075 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
09:00 • 63082 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 195441 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 266109 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 216728 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 275871 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 149189 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 128383 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 116085 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 97263 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

 • 107651 просмотра
Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня

Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня

 • 33133 просмотра
Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

 • 70567 просмотра
рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

 • 32418 просмотра
В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

 • 39302 просмотра
публикации
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13:30 • 12930 просмотра
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 195441 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 266109 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 149037 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 275871 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13:40 • 4377 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13:32 • 5585 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13:13 • 9371 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 122393 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 132790 просмотра
Актуальное
В Германии расследуют полеты дронов над военными объектами: говорят о вероятном российском шпионаже

В Германии расследуют полеты дронов над военными объектами: говорят о вероятном российском шпионаже

Киев  •  УНН

 • 7280 просмотра

Read in English

Полиция Германии начала расследование возможного российского шпионажа после обнаружения беспилотников над военными объектами в Баварии. Инциденты зафиксированы в Манчинге и Нойбург-ан-дер-Донау.

Немецкая полиция сообщила в понедельник, 13 января, что начала расследование по подозрению в российском шпионаже после того, как над несколькими военными объектами в Баварии были замечены беспилотники. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В государственном управлении уголовного розыска Баварии заявили, что на фоне войны россии в Украине не исключено, что за немецкими военными объектами и оборонными компаниями шпионят с помощью беспилотников.

Последний инцидент произошел в воскресенье, когда над военной базой в районе Манчинга был замечен дрон.

Также беспилотники были замечены над базой в Манхинге в течение трех дней в декабре, говорится в заявлении. Еще один несанкционированный полет произошел в том же месяце над военным объектом в Нойбург-ан-дер-Донау.

Федеральная полиция Германии в декабре предупредила компании о том, что среди их сотрудников и подрядчиков могут быть российские диверсанты. россия же отвергла эти обвинения.

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в шпионаже и краже технологий09.12.24, 05:09 • 18873 просмотра

Следователи указали на ряд несанкционированных полетов беспилотников на объекты, включая военные объекты, терминалы СПГ и нефти, морские порты и логистические компании, как на примеры вероятного саботажа со стороны российских государственных субъектов в последние месяцы.

Глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль заявил в прошлом месяце, что диверсионные акты россии против западных объектов могут в конечном итоге заставить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 о взаимной обороне. Согласно этой статье, если один из членов НАТО подвергнется нападению, другие члены альянса обязаны оказать ему ответную помощь.

рф стоит за "потрясающе безрассудными" диверсиями в Европе - глава шпионской службы Британии29.11.24, 15:49 • 18889 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
natoNATO
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы