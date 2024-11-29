рф стоит за "потрясающе безрассудными" диверсиями в Европе - глава шпионской службы Британии

Глава британской секретной разведывательной службы Ричард Мур обвинил россию в проведении "потрясающе безрассудной кампании" саботажа в Европе, а также в усилении ядерной войны с целью отпугнуть другие страны от поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Недавно мы раскрыли потрясающую по своей безрассудности кампанию российского саботажа в Европе, в то время как путин и его аколиты прибегают к ядерному саботажу, чтобы посеять страх перед последствиями оказания помощи Украине - сказал Мур в своей речи в Париже.

Глава британской и разведывательной службы, известной как MI6, заявил, что любое смягчение поддержки Украины приведет к усилению позиций владимира путина и его союзников.

В послании, которое, как считает Reuters, адресовано администрации будущего президента США Дональда Трампа и некоторым европейским союзникам, которые поставили под сомнение дальнейшую поддержку Украины в войне, Мур заявил, что Европа и ее трансатлантические партнеры должны твердо стоять перед лицом, по его словам, растущей агрессии.

Стоимость поддержки Украины хорошо известна, но стоимость отказа от нее будет бесконечно выше. Если путин добьется успеха, Китай оценит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще опаснее - указал он.

В сентябре Мур заявил, что российские спецслужбы "немного одичали" в последнем предупреждении НАТО и других западных руководителей разведки о том, что они называют враждебными действиями россии, начиная от повторяющихся кибератак и заканчивая связанными с москвой поджогами. кремль отрицает ответственность за все эти инциденты.

В прошлом месяце глава внутренней разведки Великобритании заявил, что Русская служба военной разведки ГРУ стремится устроить "хаос". Источники, знакомые с американской разведкой, сообщили Reuters, что москва, вероятнее всего, активизирует кампанию против европейских целей, чтобы усилить давление на Запад в связи с его поддержкой Киева.