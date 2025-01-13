У Німеччині розслідують польоти дронів над військовими об'єктами: кажуть про ймовірне російське шпигунство

Німецька поліція повідомила у понеділок, 13 січня, що почала розслідування за підозрою в російському шпигунстві після того, як над кількома військовими об'єктами в Баварії були помічені безпілотники. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

В державному управлінні карного розшуку Баварії заявили, що на тлі війни оосії в Україні не виключено, що за німецькими військовими об'єктами та оборонними компаніями шпигують за допомогою безпілотників.

Останній інцидент стався в неділю, коли над військовою базою в районі Манчінга був помічений дрон.

Також безпілотники були помічені над базою в Манхінгу протягом трьох днів у грудні, йдеться в заяві. Ще один несанкціонований політ стався того ж місяця над військовим об'єктом у Нойбург-ан-дер-Донау.

Федеральна поліція Німеччини у грудні попередила компанії про те, що серед їхніх співробітників і підрядників можуть бути російські диверсанти. росія ж відкинула ці звинувачення.

У Нідерландах затримали росіянина за підозрою у шпигунстві та крадіжці технологій

Слідчі вказали на низку несанкціонованих польотів безпілотників на об'єкти, включно з військовими об'єктами, терміналами ЗПГ і нафти, морськими портами і логістичними компаніями, як на приклади ймовірного саботажу з боку російських державних суб'єктів в останні місяці.

Глава служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль заявив минулого місяця, що диверсійні акти росії проти західних об'єктів можуть в кінцевому підсумку змусити НАТО розглянути можливість застосування статті 5 про взаємну оборону. Згідно з цією статтею, якщо один із членів НАТО зазнає нападу, інші члени альянсу зобов'язані надати йому допомогу у відповідь.

рф стоїть за "приголомшливо нерозважливими" диверсіями в Європі - глава шпигунської служби Британії