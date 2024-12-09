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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в шпионаже и краже технологий

В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в шпионаже и краже технологий

Киев  •  УНН

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Российского инженера подозревают в краже технической документации для производства микросхем в компаниях ASML и Mapper Lithography. Ему запретили въезд в Нидерланды на 20 лет из-за угрозы нацбезопасности.

Нидерланды продолжают расследование дела российского инженера, подозреваемого в краже коммерческой тайны компаний ASML и Mapper Lithography. Об этом сообщает NOS, передает УНН.

Детали

Министр по вопросам убежища и миграции Маржолейн Фабер запретила ему въезд в страну на 20 лет. Эта мера считается исключительной и применяется только в случаях, представляющих угрозу национальной безопасности. 

По информаци'., 43-летнего инженера подозревают в краже технической документации, которая могла поддержать российское производство микросхем. Отмечается, что во время работы в Mapper Lithography и ASML мужчина передавал конфиденциальные данные, за что получал несколько десятков тысяч евро. 

ASML подтвердила информацию о краже и отправке соответствующих отчетов в компетентные органы. Однако компания отказалась комментировать детали иска. 

Инженер, имеющий несколько патентов в области полупроводников, продолжает находиться под стражей. В следующий понедельник он предстанет перед судом в Роттердаме, где будет рассматриваться вопрос его меры пресечения. 

В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф24 янв. 2024, 11:26 • 23730 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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