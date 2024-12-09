В Нидерландах задержали россиянина по подозрению в шпионаже и краже технологий
Киев • УНН
Российского инженера подозревают в краже технической документации для производства микросхем в компаниях ASML и Mapper Lithography. Ему запретили въезд в Нидерланды на 20 лет из-за угрозы нацбезопасности.
Нидерланды продолжают расследование дела российского инженера, подозреваемого в краже коммерческой тайны компаний ASML и Mapper Lithography. Об этом сообщает NOS, передает УНН.
Детали
Министр по вопросам убежища и миграции Маржолейн Фабер запретила ему въезд в страну на 20 лет. Эта мера считается исключительной и применяется только в случаях, представляющих угрозу национальной безопасности.
По информаци'., 43-летнего инженера подозревают в краже технической документации, которая могла поддержать российское производство микросхем. Отмечается, что во время работы в Mapper Lithography и ASML мужчина передавал конфиденциальные данные, за что получал несколько десятков тысяч евро.
ASML подтвердила информацию о краже и отправке соответствующих отчетов в компетентные органы. Однако компания отказалась комментировать детали иска.
Инженер, имеющий несколько патентов в области полупроводников, продолжает находиться под стражей. В следующий понедельник он предстанет перед судом в Роттердаме, где будет рассматриваться вопрос его меры пресечения.
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