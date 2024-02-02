В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

В пятницу автобусные и трамвайные станции в Германии перестали работать из-за забастовки, организованной профсоюзом Verdi. Более 90 тысяч работников общественного транспорта прекратили работу, что привело к масштабному коллапсу на дорогах страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

24-часовая забастовка по всей Германии, кроме Баварии, стала последним этапом серии промышленных акций протеста, которые затронули транспортный сектор страны в течение последних недель.

Профсоюз Verdi требует улучшения условий труда, в частности сокращения рабочего времени и увеличения прав на отпуск.

У нас резкая нехватка рабочей силы в общественном транспорте и невероятное давление на работников. Автобусы и поезда отменяются ежедневно во всех тарифных зонах, потому что не хватает персонала - заявила заместитель председателя Verdi Кристин Беле.

Молодежное движение Fridays for Future сообщило, что его 60 местных филиалов тоже поддерживают забастовку профсоюза Verdi.

Мы бастуем вместе, чтобы мобилизоваться за лучшие условия труда и будущее для общественного транспорта - отметил пресс-секретарь движения Fridays for Future.

Добавим

По информации немецкой ассоциации аэропортов ADV, недавняя забастовка работников службы безопасности в 11 немецких аэропортах привела к отмене или задержкам 1100 рейсов.

В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов