У Німеччині громадський транспорт паралізовано: профспілка Verdi оголосила страйк, на який вийшли 90 тисяч працівників
Київ • УНН
Через загальнонаціональний страйк, який організовала профспілка Verdi з вимогою покращення умов праці і на який вийшло понад 90 тисяч працівників громадського транспорту, у п'ятницю було зупинено автобусне та трамвайне сполучення по всій Німеччині, окрім Баварії.
У п'ятницю автобусні та трамвайні станції у Німеччині перестали працювати через страйк, організований профспілкою Verdi. Понад 90 тисяч працівників громадського транспорту припинили роботу, що призвело до масштабного колапсу на дорогах країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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24-годинний страйк по всій Німеччині, крім Баварії, став останнім етапом серії промислових акцій протесту, які відбувалися у транспортного секторі країни протягом останніх тижнів.
Профспілка Verdi вимагає поліпшення умов праці, зокрема скорочення робочого часу та збільшення прав на відпустку.
У нас різка нестача робочої сили в громадському транспорті та неймовірний тиск на працівників. Автобуси та поїзди скасовуються щодня у всіх тарифних зонах, тому що не вистачає персоналу
Молодіжний рух Fridays for Future повідомив, що теж підтримують страйк профспілки Verdi.
Ми страйкуємо разом, щоб отримати кращі умови праці та майбутнє для громадського транспорту
Додамо
За інформацією німецької асоціації аеропортів ADV, нещодавній страйк працівників служби безпеки в 11 німецьких аеропортах призвів до скасування або затримок 1100 рейсів.
У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів01.02.24, 11:03 • 25808 переглядiв