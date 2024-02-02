У Німеччині громадський транспорт паралізовано: профспілка Verdi оголосила страйк, на який вийшли 90 тисяч працівників

У п'ятницю автобусні та трамвайні станції у Німеччині перестали працювати через страйк, організований профспілкою Verdi. Понад 90 тисяч працівників громадського транспорту припинили роботу, що призвело до масштабного колапсу на дорогах країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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24-годинний страйк по всій Німеччині, крім Баварії, став останнім етапом серії промислових акцій протесту, які відбувалися у транспортного секторі країни протягом останніх тижнів.

Профспілка Verdi вимагає поліпшення умов праці, зокрема скорочення робочого часу та збільшення прав на відпустку.

У нас різка нестача робочої сили в громадському транспорті та неймовірний тиск на працівників. Автобуси та поїзди скасовуються щодня у всіх тарифних зонах, тому що не вистачає персоналу