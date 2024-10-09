В Германии неизвестные обстреляли поезд
Киев • УНН
Неизвестные обстреляли окно поезда, следовавшего из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне. Поезд сделал экстренную остановку в Оснабрюке, полиция оцепила поврежденный вагон, после чего движение было восстановлено.
В Германии неизвестные обстреляли поезд, следовавший из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне, сообщило Bild, пишет УНН.
Детали
«Высокоскоростной поезд, который выехал сегодня из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне, сделал экстренную остановку в Оснабрюке. Там пассажирам сообщили, что неизвестные по меньшей мере несколько раз выстрелили в окно поезда», - как отмечается, сообщил журналист AFP, который был в одном из вагонов.
На место прибыли полицейские, которые окружили вагон, поврежденный в результате нападения. Примерно через 40 минут поезд продолжил движение - на окно за это время наклеили новую защитную пленку. Уточняется, что на сиденьях возле окна, в которое попали пули, не было пассажиров.
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