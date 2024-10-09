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У Німеччині невідомі обстріляли потяг

У Німеччині невідомі обстріляли потяг

Київ • УНН

 • 12193 перегляди

Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.

У Німеччині невідомі обстріляли потяг, який прямував з Гамбурга у Франкфурт-на-Майні, повідомило Bild, пише УНН.

Деталі

"Високошвидкісний поїзд, який виїхав сьогодні з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні, зробив екстрену зупинку в Оснабрюку. Там пасажирам повідомили, що невідомі щонайменше кілька разів вистрілили у вікно поїзда", - як зазначається, повідомив журналіст AFP, який був в одному із вагонів.

На місце прибули поліцейські, які оточили вагон, ушкоджений внаслідок нападу. Приблизно за 40 хвилин потяг продовжив рух - на вікно за цей час наклеїли нову захисну плівку. Уточнюється, що на сидіннях біля вікна, в яке потрапили кулі, не було пасажирів.

У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в барі: є загиблий та поранені 03.10.24, 11:55 • 14575 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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hamburhГамбург
frankfurtФранкфурт
nimechchynaНімеччина

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