У Німеччині невідомі обстріляли потяг
Київ • УНН
Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.
У Німеччині невідомі обстріляли потяг, який прямував з Гамбурга у Франкфурт-на-Майні, повідомило Bild, пише УНН.
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"Високошвидкісний поїзд, який виїхав сьогодні з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні, зробив екстрену зупинку в Оснабрюку. Там пасажирам повідомили, що невідомі щонайменше кілька разів вистрілили у вікно поїзда", - як зазначається, повідомив журналіст AFP, який був в одному із вагонів.
На місце прибули поліцейські, які оточили вагон, ушкоджений внаслідок нападу. Приблизно за 40 хвилин потяг продовжив рух - на вікно за цей час наклеїли нову захисну плівку. Уточнюється, що на сидіннях біля вікна, в яке потрапили кулі, не було пасажирів.
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