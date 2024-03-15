В Германии депутаты призвали Шольца урегулировать разногласия с Макроном

Накануне встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, которая состоится сегодня, политики из ХДС/ХСС и партии "Зеленые" призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца исправить испорченные франко-германские отношения. Об этом пишет немецкая служба новостей Tagesschau, передает УНН.

"Франко-германские отношения никогда не были в таком плохом состоянии, как сейчас. Очевидное отсутствие у федерального канцлера желания продвигать Европу вперед вместе с Францией просто шокирует", - заявил эксперт по внешней политике ХДС Армин Лаше.

Политик "Зеленых" и председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер также призвал федерального канцлера урегулировать разногласия с Макроном.

"Я ожидаю, что канцлер Шольц использует эту встречу, чтобы сгладить противоречия между ним и Макроном. ЕС должен действовать как единое целое, учитывая сложную ситуацию с безопасностью", - указал Хофрайтер.

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.

Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"