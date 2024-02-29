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В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу

В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 11:42  •  1156 просмотра

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Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.

Активная работа солнечных электростанций в солнечную погоду создает избыток электроэнергии, которую уже передано в Польшу. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает УНН.

 В энергосистеме Украины третий день подряд возникает профицит электроэнергии Причина - солнечная погода и соответственно активная работа солнечных электростанций. 

-  говорится в сообщении.

По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавались в Польшу, - это осуществлено 28 февраля, суммарной величиной 988 МВт*ч (с 11:00 до 16:00 часов). Кроме того, уменьшалась нагрузка объектов ВИЭ величиной 491 МВт.

Профицит электроэнергии прогнозируется 29 февраля. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2497 МВт*ч, также предполагается экспорт - до 4797 МВт*ч.

Напомним

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 27 февраля излишки электроэнергии передаются в энергосистему Польши.  Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 371 населенный пункт.

Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора29 февраля 2024, 10:55 • 12481 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
polshaПольша
В енергосистемі України третю добу профіцит - надлишки електроенергії передаються до Польщі
Ukraine's power system has been in surplus for three days - surplus electricity is being transferred to Poland
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