В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу

Активная работа солнечных электростанций в солнечную погоду создает избыток электроэнергии, которую уже передано в Польшу. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает УНН.

В энергосистеме Украины третий день подряд возникает профицит электроэнергии Причина - солнечная погода и соответственно активная работа солнечных электростанций. - говорится в сообщении.

По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавались в Польшу, - это осуществлено 28 февраля, суммарной величиной 988 МВт*ч (с 11:00 до 16:00 часов). Кроме того, уменьшалась нагрузка объектов ВИЭ величиной 491 МВт.

Профицит электроэнергии прогнозируется 29 февраля. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2497 МВт*ч, также предполагается экспорт - до 4797 МВт*ч.

Напомним

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 27 февраля излишки электроэнергии передаются в энергосистему Польши. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 371 населенный пункт.

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