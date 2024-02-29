В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу
Киев • УНН
Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.
Активная работа солнечных электростанций в солнечную погоду создает избыток электроэнергии, которую уже передано в Польшу. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает УНН.
В энергосистеме Украины третий день подряд возникает профицит электроэнергии Причина - солнечная погода и соответственно активная работа солнечных электростанций.
По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавались в Польшу, - это осуществлено 28 февраля, суммарной величиной 988 МВт*ч (с 11:00 до 16:00 часов). Кроме того, уменьшалась нагрузка объектов ВИЭ величиной 491 МВт.
Профицит электроэнергии прогнозируется 29 февраля. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2497 МВт*ч, также предполагается экспорт - до 4797 МВт*ч.
Напомним
Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 27 февраля излишки электроэнергии передаются в энергосистему Польши. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 371 населенный пункт.
Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора29 февраля 2024, 10:55 • 12481 просмотр
В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу
Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.
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