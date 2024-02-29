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В енергосистемі України третю добу профіцит - надлишки електроенергії передаються до Польщі

Київ • УНН

 • 28732 перегляди

Україна знову передає надлишки електроенергії до Польщі завдяки сонячній погоді та активним сонячним електростанціям.

В енергосистемі України третю добу профіцит - надлишки електроенергії передаються до Польщі

Активна робота сонячних електростанцій у сонячну погоду створює надлишок електроенергії, яку вже передано до Польщі. Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає УНН.

 В енергосистемі України третій день поспіль виникає профіцит електроенергії Причина – сонячна погода та відповідно активна робота сонячних електростанцій. 

-  ідеться у повідомленні.

На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі, - це здійснено 28 лютого, сумарною величиною 988 МВт*год (з 11:00 до 16:00 години). Крім того, зменшувалося навантаження об`єктів ВДЕ величиною 491 МВт.

Профіцит електроенергії прогнозується 29 лютого. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2497 МВт*год, також передбачається експорт – до 4797 МВт*год.

Нагадаємо

Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 27 лютого надлишки електроенергії передаються до енергосистеми Польщі.  Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт.

Темпи відновлення українських енергооб’єктів не відстають від намагань ворога нашкодити - голова Держенергонагляду 29.02.24, 12:55 • 30858 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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