В енергосистемі України третю добу профіцит - надлишки електроенергії передаються до Польщі
Київ • УНН
Україна знову передає надлишки електроенергії до Польщі завдяки сонячній погоді та активним сонячним електростанціям.
Активна робота сонячних електростанцій у сонячну погоду створює надлишок електроенергії, яку вже передано до Польщі. Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає УНН.
В енергосистемі України третій день поспіль виникає профіцит електроенергії Причина – сонячна погода та відповідно активна робота сонячних електростанцій.
На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі, - це здійснено 28 лютого, сумарною величиною 988 МВт*год (з 11:00 до 16:00 години). Крім того, зменшувалося навантаження об`єктів ВДЕ величиною 491 МВт.
Профіцит електроенергії прогнозується 29 лютого. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2497 МВт*год, також передбачається експорт – до 4797 МВт*год.
Нагадаємо
Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 27 лютого надлишки електроенергії передаються до енергосистеми Польщі. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт.
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