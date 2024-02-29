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Темпи відновлення українських енергооб’єктів не відстають від намагань ворога нашкодити - голова Держенергонагляду

Київ • УНН

 • 30858 перегляди

Енергосистема України залишається надійною, незважаючи на російські атаки, завдяки посиленню протиповітряної оборони, масштабним ремонтам енергетичних об'єктів та зміні тактики росії на більш цілеспрямовані удари.

Темпи відновлення українських енергооб’єктів не відстають від намагань ворога нашкодити - голова Держенергонагляду

 Енергосистема України функціонує за умов резервування по надійності, що дає можливість забезпечити електроживлення всіх споживачів. Зиму вдалося пройти без значних відключень електроенергії завдяки низці факторів, серед яких посилення українського ППО та масштабна ремонтна компанія.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телеканалу "Ми-Україна", передає УНН.

Наразі вся енергосистема функціонує. Нажаль не по нормальній схемі, яка існувала до активних бойових дій. Але система завжди мала певне резервування по надійності, і це дає можливість забезпечити електроживлення всіх споживачів. Темпи відновлювальних робіт не менші, ніж темпи тієї шкоди, яку намагається завдати нам ворог.

– розповів Руслан Слободян.

Фахівець зазначив, що важливо готуватися до складних сценаріїв, і вже потім, - по ситуації реагувати.

Вирішальну роль в тому, як Україна пройшла зиму зіграли одразу декілька чинників:

1) Посилення ППО.

Значне посилення протиповітряної оборони електроенергетичних об’єктів, завдяки діям ППО переважна більшість ракет і дронів, запущених росіянами просто не досягали своїх цілей. – сказав Слободян.

2) Масштабний ремонт та відновлення енергетичних об’єктів.

 Протягом минулого року за координації Міністерства енергетики було здійснено масштабну ремонту компанію на енергетичних об’єктах і до початку осінньо-зимового періоду вдалося підійти з достатньо відновленими об’єктами, і це дало змогу нам нормально пройти зиму. – зазначив фахівець.

3) Зміна тактики окупантами.

Також росіяни дещо змінили свою тактику, схоже вони втратили надію організувати тотальний блекаут, і перейшли до точкових ударів по енергетичних об’єктах у прифронтових регіонах, а також поблизу промислових об’єктів. – додав він.

Нагадаємо

Україна в екстреному порядку експортувала надлишок електроенергії до Польщі через нижче, ніж очікувалося, споживання, незважаючи на прохолодніші температури.

Україна завершила перехід до європейських правил торгівлі електроенергією, провівши перший спільний щомісячний аукціон на доступ до інтерконекторів з Молдовою.

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