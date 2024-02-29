Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.
Энергосистема Украины функционирует в условиях резервирования по надежности, что дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Зиму удалось пройти без значительных отключений электроэнергии благодаря ряду факторов, среди которых усиление украинского ПВО и масштабная ремонтная компания.
Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.
Сейчас вся энергосистема функционирует. К сожалению не по нормальной схеме, которая существовала до активных боевых действий. Но система всегда имела определенное резервирование по надежности, и это дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Темпы восстановительных работ не меньше, чем темпы того вреда, который пытается нанести нам враг.
Специалист отметил, что важно готовиться к сложным сценариям, и уже потом, - по ситуации реагировать.
Решающую роль в том, как Украина прошла зиму сыграли сразу несколько факторов:
1) Усиление ППО.
Значительное усиление противовоздушной обороны электроэнергетических объектов, благодаря действиям ПВО подавляющее большинство ракет и дронов, запущенных россиянами просто не достигали своих целей. - сказал Слободян.
2) Масштабный ремонт и восстановление энергетических объектов.
В течение прошлого года при координации Министерства энергетики было осуществлено масштабную ремонтную компанию на энергетических объектах и к началу осенне-зимнего периода удалось подойти с достаточно восстановленными объектами, и это позволило нам нормально пройти зиму. - отметил специалист.
3) Изменение тактики оккупантами.
Также россияне несколько изменили свою тактику, похоже они потеряли надежду организовать тотальный блэкаут, и перешли к точечным ударам по энергетическим объектам в прифронтовых регионах, а также вблизи промышленных объектов. - добавил он.
Напомним,
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Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора
Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.
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