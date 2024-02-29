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Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора

Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 10:55  •  12621 просмотра

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Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.

 Энергосистема Украины функционирует в условиях резервирования по надежности, что дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Зиму удалось пройти без значительных отключений электроэнергии благодаря ряду факторов, среди которых усиление украинского ПВО и масштабная ремонтная компания.

Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.

Сейчас вся энергосистема функционирует. К сожалению не по нормальной схеме, которая существовала до активных боевых действий. Но система всегда имела определенное резервирование по надежности, и это дает возможность обеспечить электропитание всех потребителей. Темпы восстановительных работ не меньше, чем темпы того вреда, который пытается нанести нам враг.

- рассказал Руслан Слободян.

Специалист отметил, что важно готовиться к сложным сценариям, и уже потом, - по ситуации реагировать.

Решающую роль в том, как Украина прошла зиму сыграли сразу несколько факторов:

1) Усиление ППО.

Значительное усиление противовоздушной обороны электроэнергетических объектов, благодаря действиям ПВО подавляющее большинство ракет и дронов, запущенных россиянами просто не достигали своих целей. - сказал Слободян.

2) Масштабный ремонт и восстановление энергетических объектов.

 В течение прошлого года при координации Министерства энергетики было осуществлено масштабную ремонтную компанию на энергетических объектах и к началу осенне-зимнего периода удалось подойти с достаточно восстановленными объектами, и это позволило нам нормально пройти зиму. - отметил специалист.

3) Изменение тактики оккупантами.

Также россияне несколько изменили свою тактику, похоже они потеряли надежду организовать тотальный блэкаут, и перешли к точечным ударам по энергетическим объектам в прифронтовых регионах, а также вблизи промышленных объектов. - добавил он.

Напомним,

Украина в экстренном порядке экспортировала избыток электроэнергии в Польшу из-за более низкого, чем ожидалось, потребления, несмотря на более прохладные температуры.

Украина завершила переход к европейским правилам торговли электроэнергией, проведя первый совместный ежемесячный аукцион на доступ к интерконнекторам с Молдовой.

ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро28 февраля 2024, 18:34 • 26055 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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