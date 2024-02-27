Україна через профіцит знову передає надлишки електрики Польщі, внаслідок обстрілів рф є проблеми зі світлом у 6 областях

Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 27 лютого надлишки електроенергії передаються до енергосистеми Польщі. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго та Міненерго.

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Як повідомляє Укренерго, сьогодні сонячна та вітряна погода сприяють активній роботі електростанцій на ВДЕ. Водночас споживання через потепління та активну роботу дахових СЕС знаходиться на досить низькому рівні. Через це в денні години утворився надлишок електроенергії.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надає аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1661 МВт*год. - вказали в Укрнерго.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт. Є нові пошкодження в мережах та знеструмлення споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Як додали в Міненерго, на Дніпропетровщині через бойові дії відключено повітряну лінію. Знеструмилась підстанція водоканалу і виникли проблеми з водопостачанням Нікополя. Протягом години водоканал частково заживлено за резервною схемою, вказали у відомстві.

З технічних причин є знеструмлення в Київській області, тривають ремонтні роботи.

Експорт та Імпрот

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 676 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 280 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Польщі, Молдови, а також в денні та вечірні години з Румунії. Загальний обсяг 1 153 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 354 МВт.

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