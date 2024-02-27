Україна через профіцит знову передає надлишки електрики Польщі, внаслідок обстрілів рф є проблеми зі світлом у 6 областях

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10708 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73400 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156482 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154394 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127141 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134421 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86106 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93473 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99072 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89803 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 6180 перегляди

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4394 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6444 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5408 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5582 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154397 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224786 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374094 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310243 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418281 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3420 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15248 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32082 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28860 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127142 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна через профіцит знову передає надлишки електрики Польщі, внаслідок обстрілів рф є проблеми зі світлом у 6 областях

Київ • УНН

 • 32107 перегляди

Україна знову експортує надлишок електроенергії до Польщі, нові російські атаки пошкодили електромережі та знеструмили споживачів у шести областях.

Україна через профіцит знову передає надлишки електрики Польщі, внаслідок обстрілів рф є проблеми зі світлом у 6 областях

Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 27 лютого надлишки електроенергії передаються до енергосистеми Польщі.  Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго та Міненерго. 

Деталі

Як повідомляє Укренерго, сьогодні сонячна та вітряна погода сприяють активній роботі електростанцій на ВДЕ. Водночас споживання через потепління та активну роботу дахових СЕС знаходиться на досить низькому рівні.  Через це в денні години утворився надлишок електроенергії. 

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надає аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1661 МВт*год. 

- вказали в Укрнерго.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 371 населений пункт. Є нові пошкодження в мережах та знеструмлення споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Як додали в Міненерго, на Дніпропетровщині через бойові дії відключено повітряну лінію. Знеструмилась підстанція водоканалу і виникли проблеми з водопостачанням  Нікополя. Протягом години водоканал частково заживлено за резервною схемою, вказали у відомстві. 

З технічних причин є знеструмлення в Київській області, тривають ремонтні роботи. 

Експорт та Імпрот 

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 676 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 280 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Польщі, Молдови, а також в денні та вечірні години з Румунії. Загальний обсяг 1 153 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 354 МВт.

рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми27.02.24, 09:30 • 163297 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
Херсонська область
Румунія
Словаччина
Україна
Молдова
Київ
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91