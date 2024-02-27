Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях
Украина снова экспортирует избыток электроэнергии в Польшу, новые российские атаки повредили электросети и обесточили потребителей в шести областях.
Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер
Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер.
Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом
Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.
Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена
Полиция Нью-Йорка задержала протестующих, которые критиковали роль Израиля в конфликте в Газе, возле Рокфеллеровского центра во время интервью президента США Джо Байдена на вечернем телешоу в центре Манхэттена.
Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times
Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.
Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"
Во время интервью Байден раскритиковал возраст и остроту ума Трампа, заявив, что "он не помнит имя своей жены", очевидно, намекая на то, что Трамп назвал свою жену Меланию "Мерседес" на мероприятии CPAC.
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц продолжает игнорировать вопросы журналистов относительно ее частых поездок за границу и пользования автомобилями, принадлежащими банку, который ликвидируется Фондом.
“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал конференцию в поддержку Украины в Париже за "исключительно провоенную атмосферу" и заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.
Экс-нардеп Пашинский заявил, что вышел на свободу под залог
Бывший народный депутат, фигурант дела о присвоении нефтепродуктов, заявил, что его выпустили под залог.
ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк
Вооруженные силы Украины знают, где россия разворачивает в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П", которые запускают ракеты "Оникс".