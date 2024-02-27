Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 27 февраля излишки электроэнергии передаются в энергосистему Польши. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 371 населенный пункт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.

Детали

Как сообщает Укрэнерго, сегодня солнечная и ветреная погода способствуют активной работе электростанций на ВИЭ. В то же время потребление из-за потепления и активной работы крышных СЭС находится на достаточно низком уровне. Из-за этого в дневные часы образовался избыток электроэнергии.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывает аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1661 МВт*ч. - указали в Укрнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 371 населенный пункт. Есть новые повреждения в сетях и обесточивание потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Как добавили в Минэнерго, на Днепропетровщине из-за боевых действий отключена воздушная линия. Обесточилась подстанция водоканала и возникли проблемы с водоснабжением Никополя. В течение часа водоканал частично запитан по резервной схеме, указали в ведомстве.

По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области, продолжаются ремонтные работы.

Экспорт и Импрот

Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 2 676 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 280 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Польши, Молдовы, а также в дневные и вечерние часы из Румынии. Общий объем 1 153 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 354 МВт.

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