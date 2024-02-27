Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  144187 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  141078 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  132083 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150191 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  158131 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

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Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер.

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Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.

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Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих, которые критиковали роль Израиля в конфликте в Газе, возле Рокфеллеровского центра во время интервью президента США Джо Байдена на вечернем телешоу в центре Манхэттена.

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Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times

Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.

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Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times

Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"

Во время интервью Байден раскритиковал возраст и остроту ума Трампа, заявив, что "он не помнит имя своей жены", очевидно, намекая на то, что Трамп назвал свою жену Меланию "Мерседес" на мероприятии CPAC.

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Байден нанес удар по Трампу относительно возраста: "Ему примерно столько же лет, сколько мне"

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц продолжает игнорировать вопросы журналистов относительно ее частых поездок за границу и пользования автомобилями, принадлежащими банку, который ликвидируется Фондом.

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“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал конференцию в поддержку Украины в Париже за "исключительно провоенную атмосферу" и заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.

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“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины

Экс-нардеп Пашинский заявил, что вышел на свободу под залог

Бывший народный депутат, фигурант дела о присвоении нефтепродуктов, заявил, что его выпустили под залог.

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Экс-нардеп Пашинский заявил, что вышел на свободу под залог

ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк

Вооруженные силы Украины знают, где россия разворачивает в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П", которые запускают ракеты "Оникс".

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ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк