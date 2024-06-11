В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

В ДТЭК Киевские электросети, что обеспечивает электроснабжение Киева, разъяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне, указав, что когда происходит отключение клиентов в соответствии с утвержденными графиками, то при этом свет исчезает только в серой зоне графика. Если потребление электроэнергии возрастает и есть необходимость дополнительно балансировать энергосистему – отключения увеличиваются также на светло-серую зону. Об этом журналисту УНН сообщили в ДТЭК Киевские электросети в ответ на запрос.

Детали

"Лимит энергопотребления, который предоставляет НЭК "Укрэнерго", распределяется абсолютно на всех в городе, кто потребляет электроэнергию. А это бытовые потребители, предприятия и разнообразный бизнес, объекты критической инфраструктуры. Энергетики ДТЭК Киевские электросети прилагают все усилия, чтобы равномерно предоставить электричество всем клиентам из доступного объема", - сообщает ДТЭК.

Отмечается, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ДТЭК Киевские электросети отключает клиентов соответственно утвержденных графиков, которые размещены на сайте компании или в чат-боте в Viber и Telegram. При этом свет исчезает только в серой зоне графика. Если потребление электроэнергии возрастает и есть необходимость дополнительно балансировать энергосистему – отключения увеличиваются также на светло-серую зону.

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Как это может происходить: например, дом находился в серой зоне графиков. Началась светло-серая зона, и ему вернули свет. Потом произошел рост потребления в городе и, например, через час этот дом в светло-серой зоне снова выключили. И включили уже тогда, когда началась белая зона графиков. Также непрогнозируемое отключение может ставится тогда, когда оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" предоставляет команду для введения экстренных отключений. В этом случае отключение происходит почти мгновенно и вне графиков - пояснили в ДТЭК.

Отмечается, что отключение может происходить также по причине аварии на сети ДТЭК Киевские электросети или на внутридомовых сетях, которыми занимается ЖЭК, ОСМД, управляющий.

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"Тогда свет может отсутствовать до ликвидации аварии или подключения по резервным схемам. Два дома, расположенные рядом, могут быть в разных группах. А значит их выключать и включать могут в разное время. И может складываться впечатление, что в доме напротив свет не выключают вообще. Исключение составляют лишь те потребители, которые подключены к объектам критической инфраструктуры", - сообщает ДТЭК.

Кроме того, отмечается, что ДТЭК Киевские электросети справедливо распределяет доступный объем энергопотребления между клиентами и составляет график, согласно которому светом обеспечивают всех по очереди.

Дополнение

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко сообщал, что с субботы, 8 июня, в тестовом режиме введут новый порядок применения графиков почасовых отключений. Он призван обеспечить более короткую продолжительность ограничений по мощности.

Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов.