ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 07:26  •  16 просмотра

Read in English

Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.

В Киевской области по состоянию на 9 утра произошли аварийные отключения света из-за грозы, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН

Друзья, из-за нового грозового фронта, который продолжается На Киевщине с утра 11 июня, фиксируются аварийные отключения в сетях 10 кВ. наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды

- говорится в сообщении ДТЭК.

По состоянию на 9 утра отключены 15 высоковольтных воздушных линий и обесточены 254 трансформаторные подстанции в Бучанском, Обуховском, Броварском и Вышгородском районах области.   

Завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть свет во все дома энергетики планируют сегодня до конца дня, если не будет новых аварий из-за непогоды.

Дополнение 

По прогнозам синоптиков сегодня, 11 июня, в течение дня ожидаются град, сильный дождь и шквалы с ветром до 20 м/с.  В ДТЭК призвали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи. 

Добавим 

По данным Укрэнерго, 11 июня графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
vishgorodВышгород
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
obukhivОбухов
ukrainaУкраина
brovariБровары
Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  35911 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  110202 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  113052 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117060 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111908 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103449 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  104971 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102041 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
10 июня 2024, 06:04  •  100059 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Новости по теме
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

  •  16 просмотра
В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

  •  1578 просмотра
NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

  •  1642 просмотра
Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

  •  2018 просмотра
Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

  •  3781 просмотра
В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

  •  4557 просмотра
На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

  •  4564 просмотра
Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

  •  3399 просмотра
Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

  •  4368 просмотра
Вражеский удар КАБами по Харькову унес жизнь пожилого мужчины

Вражеский удар КАБами по Харькову унес жизнь пожилого мужчины

  •  4612 просмотра

Популярные

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  65158 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

  •  63657 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

  •  62209 просмотра
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

  •  70093 просмотра
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

  •  52277 просмотра

Публикации

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  65158 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  120450 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  259776 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  261796 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  263385 просмотра

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.

Общество •   •  16 просмотра
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

США сняли запрет на предоставление оружия украинской бригаде специального назначения "Азов" после того, как она прошла проверку, необходимую американским законодательством.

Война •   •  1578 просмотра
В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Как сообщается, проект совместного заявления для предстоящей международной мирной конференции по Украине не содержит призывов к выводу российских войск, сообщает японская телекомпания NHK.

Война •   •  1642 просмотра
NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Президент Венгрии не примет участие в саммите «Бухарестской девятки» в Латвии. Союзники рассматривают возможность исключения страны из оборонного клуба.

политика •   •  2018 просмотра
Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

Противник избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок, независимо от того, являются ли они носителями крылатых ракет или нет.

Война •   •  3781 просмотра
Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

В июне в Киеве планируется проведение третьего украинско-польского форума, посвященного восстановлению Украины, инфраструктуры и привлечению финансовой помощи, в котором примут участие более 80 польских участников.

Экономика •   •  4557 просмотра
В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

В Луганской области на оккупированной территориях выгорело 7000 гектаров леса, освобожденное Невское обстреляно врагом из авиации, на оккупированных территориях продолжается Скрытая мобилизация.

Война •   •  4564 просмотра
На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

Польша с четверга вновь введет буферную зону вдоль части своей границы с беларусью для повышения безопасности после того, как польский солдат получил ножевое ранение на границе.

Новости Мира •   •  3399 просмотра
Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 7 человек.

Война •   •  4368 просмотра
Враг за сутки обстрелял 15 населенных пунктов Донецкой области: семеро раненых

Вражеский удар КАБами по Харькову унес жизнь пожилого мужчины

77-летний мужчина скончался в больнице после того, как его вытащили из-под завалов, образовавшихся в результате российского удара по Харькову, с многочисленными переломами.

Война •   •  4612 просмотра
Вражеский удар КАБами по Харькову унес жизнь пожилого мужчины