На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

В Киевской области по состоянию на 9 утра произошли аварийные отключения света из-за грозы, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

Друзья, из-за нового грозового фронта, который продолжается На Киевщине с утра 11 июня, фиксируются аварийные отключения в сетях 10 кВ. наши специалисты уже ликвидируют последствия непогоды - говорится в сообщении ДТЭК.

По состоянию на 9 утра отключены 15 высоковольтных воздушных линий и обесточены 254 трансформаторные подстанции в Бучанском, Обуховском, Броварском и Вышгородском районах области.

Завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть свет во все дома энергетики планируют сегодня до конца дня, если не будет новых аварий из-за непогоды.

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По прогнозам синоптиков сегодня, 11 июня, в течение дня ожидаются град, сильный дождь и шквалы с ветром до 20 м/с. В ДТЭК призвали быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

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По данным Укрэнерго, 11 июня графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.