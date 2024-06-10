Завтра на всю Україну очікують погодинні графіки відключення світла
Київ • УНН
Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.
У вівторок, 11 червня, графіки погодинних відключень світла діятимуть по всій Україні. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00
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Окрім того, в компанії додають, що в Харкові скасували аварійні відключення світла, які були запроваджено декілька годин тому.
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Голова НЕК "Укренерго" розкриває: Чому вимикають світло на різний час у різних регіонах України?06.06.24, 02:54 • 103240 переглядiв