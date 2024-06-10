Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

Во вторник, 11 июня, графики почасовых отключений света будут действовать по всей Украине. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

детали

Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19: 00 - говорится в заявлении "Укрэнерго".

Дополнение

Кроме того, в компании добавляют, что в Харькове отменили аварийные отключения света, которые были введены несколько часов назад.

Напомним

Советник премьера Юрий Бойко заявил, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов потребления электричества. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем электричества, который идет на критическую инфраструктуру, а к каждому региону будут приходиться новые лимиты

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?