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На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла

На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла

Київ • УНН

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Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.

У Київській області станом на 9 ранку відбулися аварійні відключення світла через грозу,  повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає УНН

Друзі, через новий грозовий фронт, що триває на Київщині з ранку 11 червня, фіксуються аварійні відключення в мережах 10 кВ. Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди

- йдеться у повідомленні ДТЕК.

Станом на 9 ранку відключені 15 високовольтних повітряних ліній та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області.  

Завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло у всі домівки енергетики планують сьогодні до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.

Доповнення 

За прогнозами синоптиків сьогодні, 11 червня, протягом дня очікуються град, сильний дощ і шквали з вітром до 20 м/с.  В ДТЕК закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі. 

Додамо 

За даними Укренерго, 11 червня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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