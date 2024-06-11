На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла
Київ • УНН
Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.
У Київській області станом на 9 ранку відбулися аварійні відключення світла через грозу, повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає УНН.
Друзі, через новий грозовий фронт, що триває на Київщині з ранку 11 червня, фіксуються аварійні відключення в мережах 10 кВ. Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди
Станом на 9 ранку відключені 15 високовольтних повітряних ліній та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області.
Завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло у всі домівки енергетики планують сьогодні до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.
Доповнення
За прогнозами синоптиків сьогодні, 11 червня, протягом дня очікуються град, сильний дощ і шквали з вітром до 20 м/с. В ДТЕК закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі.
Додамо
За даними Укренерго, 11 червня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00.