Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Графики отключения электроэнергии будут модернизированы и подход, как раз тестируется, чтобы уменьшить количество ограничения по часам. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Принято правительством решение по улучшению механизма распределения электрической энергии при имеющемся дефиците. Цель, чтобы уменьшить количество почасовых ограничений и более рационально распределять существующие лимиты между областями. То есть цель, чтобы электрическая энергия для бытовых потребителей была распределена более рациональным и справедливым образом - рассказал Колесник.

На вопрос, Будут ли новые графики, Колесник ответил: "Они будут модернизированы и подход, как раз тестируется, чтобы уменьшить количество ограничения по часам".

Дополнение

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко сообщал, что с субботы, 8 июня, в тестовом режиме введут новый порядок применения графиков почасовых отключений. Он призван обеспечить более короткую продолжительность ограничений по мощности.

Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов.