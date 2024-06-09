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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 08:52  •  3575 просмотра

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В Украине тестируют усовершенствованный подход к графикам отключения электроэнергии, направленный на сокращение количества почасовых ограничений.

 Графики отключения электроэнергии будут модернизированы и подход, как раз тестируется, чтобы уменьшить количество ограничения по часам. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Принято правительством решение по улучшению механизма распределения электрической энергии при имеющемся дефиците. Цель, чтобы уменьшить количество почасовых ограничений и более рационально распределять существующие лимиты между областями. То есть цель, чтобы электрическая энергия для бытовых потребителей была распределена более рациональным и справедливым образом

- рассказал Колесник.

На вопрос, Будут ли новые графики, Колесник ответил: "Они будут модернизированы и подход, как раз тестируется, чтобы уменьшить количество ограничения по часам".

Дополнение

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко сообщал, что с субботы, 8 июня, в тестовом режиме введут новый порядок применения графиков почасовых отключений. Он призван обеспечить более короткую продолжительность ограничений по мощности.

Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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