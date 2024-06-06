Укренерго виділило більше обсягів для Києва, на завтра тенденція збережеться - YASNO
Київ • УНН
Прогнозоване споживання Києва на завтра - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для населення і бізнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.
Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, на завтра тенденція збережеться. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, та нагадав, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів, передає УНН.
"Вечір. Прогнозоване споживання Києва на завтра - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання. Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться", - написав Коваленко у Facebook.
Він нагадав, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.
"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами. Хочеться додати якийсь оптимістичний заклик. Проте поки можу сказати лиш одне: тримаймося", - зазначив Коваленко.
Доповнення
Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.
Завтра, 7 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.