Завтра по Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії - "Укренерго"
Київ • УНН
7 червня по всій країні будуть введені обмеження на споживання електроенергії у зв'язку з прогнозованим дефіцитом, а в разі перевищення лімітів будуть застосовуватися графіки аварійного відключення.
Завтра, 7 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення будуть застосовуватися графіки аварійних відключень. Про це заявили в НЕК Укренерго, передає УНН.
Повідомляється, що 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом всієї доби.
"Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватися графіки аварійних відключень", - заявили в НЕК "Укренерго".
Голова НЕК "Укренерго" розкриває: Чому вимикають світло на різний час у різних регіонах України?06.06.24, 02:54 • 103240 переглядiв
Доповнення
Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через обстріли росіянами критичної інфраструктури, Україна втратила понад 9,2 МВт потужності.