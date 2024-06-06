Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

Завтра, 7 июня, из-за прогнозируемого дефицита электроэнергии в течение суток по всей стране будут действовать лимиты на потребление. В случае их превышения будут применяться графики аварийных отключений. Об этом заявили в НЭК Укрэнерго, передает УНН.

Сообщается, что 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток.

"Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00: 00 до 24: 00. При превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений", - заявили в НЭК "Укрэнерго".

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Дополнение

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры, Украина потеряла более 9,2 МВт мощности.