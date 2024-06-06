Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  79679 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  101421 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  96124 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

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Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

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"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

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Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

7 июня по всей стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с прогнозируемым дефицитом, а в случае превышения лимитов будут применяться графики аварийного отключения.

Экономика •   •  4664 просмотра
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен поддержать Украину в войне против рф, поскольку, если Украина упадет, соседние страны и вся Европа окажутся под угрозой российской агрессии.

Война •   •  7800 просмотра
"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф

Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  7739 просмотра
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении

Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии

Мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, собрались во французской Нормандии, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников во время Второй мировой войны.

Война •   •  9655 просмотра
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.

Здоровье •   •  28313 просмотра
Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Экономика •   •  9052 просмотра
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов, гражданских обозревателей и блогеров из оккупированного Крыма за освещение нарушений прав человека и свободы слова.

Общество •   •  9651 просмотра
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

Министерстве финансов Украины активно регулирует законодательство Украины к стандартам ЕС, чтобы ускорить процесс вступления страны в Европейский Союз.

Экономика •   •  8924 просмотра
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

SpaceX запустила ракету Starship и впервые вернула ее, совершив контролируемое падение в океан.

Новости Мира •   •  7843 просмотра
​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

Российские оккупанты на Херсонщине готовят "судебных приставов" для применения своих репрессивных мер. Набор стартует в июне и уже сразу “студенты” пойдут на практику.

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Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”