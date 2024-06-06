Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, на завтра тенденция сохранится. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, и напомнил, что с 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов, передает УНН.

"Вечер. Прогнозируемое потребление Киева на завтра - 1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления. Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому сегодня немножечко легче. На завтра тенденция сохранится", - написал Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что с 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов.

"Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы более понятно, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами. Хочется добавить какой-то оптимистичный призыв. Но пока могу сказать лишь одно: держимся", - отметил Коваленко.

Дополнение

Правительство во время заседания 24 мая утвердило Постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Завтра, 7 июня, из-за прогнозируемого дефицита электроэнергии в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление. В случае их превышения будут применяться графики аварийных отключений.