Графіки відключень світла модернізують. Підхід тестується - Міненерго
Київ • УНН
В Україні тестують вдосконалений підхід до графіків відключення електроенергії, спрямований на скорочення кількості погодинних обмежень.
Графіки відключення електроенергії будуть модернізовані й підхід, як раз тестується, щоб зменшити кількість обмеження по годинах. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Прийнято урядом рішення щодо покращення механізму розподілу електричної енергії при наявному дефіциті. Мета, щоб зменшити кількість погодинних обмежень та більш раціонально розподіляти існуючі ліміти між областями. Тобто мета, щоб електрична енергія для побутових споживачів була розподілена в більш раціональний та справедливий спосіб
На запитання, чи будуть нові графіки, Колісник відповів: "Вони будуть модернізовані й підхід, як раз тестується, щоб зменшити кількість обмеження по годинах".
Доповнення
Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко повідомляв, що з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має на меті забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.
Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомляв, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.