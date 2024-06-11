У ДТЕК пояснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні

У ДТЕК Київські електромережі, що забезпечує електропостачання Києва, роз'яснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні, зазначавши, що коли відбувається відключення клієнтів відповідно до затверджених графіків, то при цьому світло зникає тільки в сірій зоні графіку. Якщо споживання електроенергії зростає і є необхідність додатково балансувати енергосистему – відключення збільшуються також на світло-сіру зону. Про це журналісту УНН повідомили в ДТЕК Київські електромережі у відповідь на запит.

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"Ліміт енергоспоживання, який надає НЕК "Укренерго", розподіляється абсолютно на всіх у місті, хто споживає електроенергію. А це побутові споживачі, підприємства та різноманітний бізнес, об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики ДТЕК Київські електромережі докладають усіх зусиль, щоб рівномірно надати електрику всім клієнтам з доступного обсягу", - повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" ДТЕК Київські електромережі відключає клієнтів відповідно затверджених графіків, які розміщені на сайті компанії або у чат-боті в Viber та Telegram. При цьому світло зникає тільки в сірій зоні графіку. Якщо споживання електроенергії зростає і є необхідність додатково балансувати енергосистему – відключення збільшуються також на світло-сіру зону.

Графіки відключень світла модернізують. Підхід тестується - Міненерго

Як це може відбуватись: наприклад, будинок перебував в сірій зоні графіків. Почалася світло-сіра зона, і йому повернули світло. Потім сталося зростання споживання в місті й, наприклад, через годину цей будинок у світло-сірій зоні знову вимкнули. Й увімкнули вже тоді, коли розпочалася біла зона графіків. Також непрогнозоване вимкнення може ставатися тоді, коли оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" надає команду для введення екстрених відключень. У такому випадку вимкнення відбуваються майже миттєво та поза графіками - пояснили в ДТЕК.

Зазначається, що відключення може відбуватися також з причини аварії на мережі ДТЕК Київські електромережі або на внутрішньобудинкових мережах, якими опікується ЖЕК, ОСББ, управитель.

На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла

"Тоді світло може бути відсутнє до ліквідації аварії або під’єднання за резервними схемами. Два будинки, що розташовані поряд, можуть бути в різних групах. А отже їх відмикати та вмикати можуть у різний час. Й може складатися враження, що в домі навпроти світло не вимикають взагалі. Виняток становлять лише ті споживачі, які підключені до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомляє ДТЕК.

Окрім того, зазначається, що ДТЕК Київські електромережі справедливо розподіляє доступний обсяг енергоспоживання між клієнтами й складає графік, згідно з яким світлом забезпечують усіх по черзі.

Доповнення

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко повідомляв, що з суботи, 8 червня, у тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має на меті забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомляв, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.