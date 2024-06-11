У ДТЕК пояснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні

ukenru
10:47 • 10528 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 22858 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 32436 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54402 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69811 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112174 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136023 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139014 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240785 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171172 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21004 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47693 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26966 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31016 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 14495 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240783 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361696 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376954 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292341 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60350 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76970 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88320 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170796 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173375 перегляди
Актуальне
У ДТЕК пояснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні

У ДТЕК пояснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні

Київ • УНН

 • 87833 перегляди

У "ДТЕК Київські електричні мережі" пояснили, що відключення відбуваються відповідно до затверджених графіків, при цьому сіра зона вказує на планові відключення, а світло-сіра - на додаткові відключення, необхідні для збалансування енергосистеми, при цьому графіки оновлюються, а також можливі аварійні відключення.

У ДТЕК Київські електромережі, що забезпечує електропостачання Києва, роз'яснили принцип вимкнення та увімкнення світла в сірій та світло-сірій зоні, зазначавши, що коли відбувається відключення клієнтів відповідно до затверджених графіків, то при цьому світло зникає тільки в сірій зоні графіку. Якщо споживання електроенергії зростає і є необхідність додатково балансувати енергосистему – відключення збільшуються також на світло-сіру зону. Про це журналісту УНН повідомили в ДТЕК Київські електромережі у відповідь на запит.

Деталі

"Ліміт енергоспоживання, який надає НЕК "Укренерго", розподіляється абсолютно на всіх у місті, хто споживає електроенергію. А це побутові споживачі, підприємства та різноманітний бізнес, об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики ДТЕК Київські електромережі докладають усіх зусиль, щоб рівномірно надати електрику всім клієнтам з доступного обсягу", - повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" ДТЕК Київські електромережі відключає клієнтів відповідно затверджених графіків, які розміщені на сайті компанії або у чат-боті в Viber та Telegram. При цьому світло зникає тільки в сірій зоні графіку. Якщо споживання електроенергії зростає і є необхідність додатково балансувати енергосистему – відключення збільшуються також на світло-сіру зону.

Графіки відключень світла модернізують. Підхід тестується - Міненерго09.06.24, 11:52 • 104335 переглядiв

Як це може відбуватись: наприклад, будинок перебував в сірій зоні графіків. Почалася світло-сіра зона, і йому повернули світло. Потім сталося зростання споживання в місті й, наприклад, через годину цей будинок у світло-сірій зоні знову вимкнули. Й увімкнули вже тоді, коли розпочалася біла зона графіків. Також непрогнозоване вимкнення може ставатися тоді, коли оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" надає команду для введення екстрених відключень. У такому випадку вимкнення відбуваються майже миттєво та поза графіками

- пояснили в ДТЕК.

Зазначається, що відключення може відбуватися також з причини аварії на мережі ДТЕК Київські електромережі або на внутрішньобудинкових мережах, якими опікується ЖЕК, ОСББ, управитель.

На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла11.06.24, 10:26 • 20951 перегляд

"Тоді світло може бути відсутнє до ліквідації аварії або під’єднання за резервними схемами. Два будинки, що розташовані поряд, можуть бути в різних групах. А отже їх відмикати та вмикати можуть у різний час. Й може складатися враження, що в домі навпроти світло не вимикають взагалі. Виняток становлять лише ті споживачі, які підключені до об’єктів критичної інфраструктури", - повідомляє ДТЕК.

Окрім того, зазначається, що ДТЕК Київські електромережі справедливо розподіляє доступний обсяг енергоспоживання між клієнтами й складає графік, згідно з яким світлом забезпечують усіх по черзі.

Доповнення

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко повідомляв, що з суботи, 8 червня, у тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має на меті забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомляв, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаКиїв
dtekДТЕК
ukrenerhoУкренерго
telegramTelegram
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37