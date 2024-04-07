В Донецкой области россияне за минувшие сутки убили 5 гражданских

За минувшие сутки российские оккупанты убили пятерых мирных жителей Донетчины, ранены два человека. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Покровский район. В Керамике Очеретинской громады повреждено админздание. В Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Кураховке 4 человека погибли и 1 ранен, обстреляны Курахово и Дачное, - написал Филашкин.

По его словам, в Краматорском районе в Лиманской громаде обстреляны Терны, Торское и Ямполовка. В Константиновке повреждены 3 частных дома.

Бахмутский район. В Торецке поврежден дом, в Северске - 3 дома и 2 нежилые постройки. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Федоровка, -отметил Филашкин.

Филашкин также сообщил, что всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 383 человека, в том числе 10 детей.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 483 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Вследствие атаки рф на одно из предприятий пострадал 54-летний мужчина.

