В Донецкой области россияне обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия вражеского удара: ранен водитель ГСЧС
Киев • УНН
Водитель пожарной службы ранен в результате обстрела. В Никополе мужчина пострадал от дрона, а в Херсоне россияне сбросили КАБы на центр города.
В Донецкой области россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей, когда те ликвидировали пожар, вызванный предыдущим обстрелом Славянска. В результате был ранен водитель пожарно-спасательной службы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Ранен водитель пожарно-спасательной части. Его оперативно доставили в больницу. Также в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна. Цинизм врага не знает границ
В ГСЧС также заверили, что несмотря ни на что продолжат свою работу и продолжат и дальше спасать людей.
Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления. Мы не останавливаемся. Продолжаем спасать и помогать
Дополнение
В Днепропетровской области российские войска совершили атаку с дрона. Известно об одном пострадавшем.
В Никополе из-за сброса снаряда с вражеского дрона пострадал 71-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу
Российские войска сбросили четыре КАБа на центр Херсона, повредив здание ОГА, горсовета и другие объекты. Два человека пострадали, четверо спасены из подвала.