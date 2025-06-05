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В Донецкой области россияне обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия вражеского удара: ранен водитель ГСЧС

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Водитель пожарной службы ранен в результате обстрела. В Никополе мужчина пострадал от дрона, а в Херсоне россияне сбросили КАБы на центр города.

В Донецкой области россияне обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия вражеского удара: ранен водитель ГСЧС

В Донецкой области россияне сегодня ночью снова обстреляли спасателей, когда те ликвидировали пожар, вызванный предыдущим обстрелом Славянска. В результате был ранен водитель пожарно-спасательной службы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Ранен водитель пожарно-спасательной части. Его оперативно доставили в больницу. Также в результате обстрела повреждена пожарная автоцистерна. Цинизм врага не знает границ

- сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС также заверили, что несмотря ни на что продолжат свою работу и продолжат и дальше спасать людей.

Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления. Мы не останавливаемся. Продолжаем спасать и помогать

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Днепропетровской области российские войска совершили атаку с дрона. Известно об одном пострадавшем.

В Никополе из-за сброса снаряда с вражеского дрона пострадал 71-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу

- написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российские войска сбросили четыре КАБа на центр Херсона, повредив здание ОГА, горсовета и другие объекты. Два человека пострадали, четверо спасены из подвала.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Славянск
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Херсон
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