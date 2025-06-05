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На Донеччині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого удару: поранено водія ДСНС

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Водій пожежної служби поранений внаслідок обстрілу. У Нікополі чоловік постраждав від дрону, а в Херсоні росіяни скинули КАБи на центр міста.

На Донеччині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого удару: поранено водія ДСНС

У Донецькій області росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом Слов’янська. Внаслідок цього було поранено водія пожежно-рятувальної служби, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна. Цинізм ворога не знає меж

- повідомили в ДСНС.

В ДСНС також запевнили, що попри все продовжать свою роботу і продовжать і надалі рятувати людей.

Бажаємо нашому колезі якнайшвидшого одужання. Ми не зупиняємося. Продовжуємо рятувати та допомагати

- говориться у повідомленні.

Доповнення

У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку з дрона. Відомо про одного постраждалого.

У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні

- написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські війська скинули чотири КАБи на центр Херсона, пошкодивши будівлю ОДА, міськради та інші об'єкти. Двоє людей постраждали, чотирьох врятовано з підвалу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Донецька область
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Херсон
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