На Донеччині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого удару: поранено водія ДСНС
Київ • УНН
Водій пожежної служби поранений внаслідок обстрілу. У Нікополі чоловік постраждав від дрону, а в Херсоні росіяни скинули КАБи на центр міста.
У Донецькій області росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом Слов’янська. Внаслідок цього було поранено водія пожежно-рятувальної служби, пише УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна. Цинізм ворога не знає меж
В ДСНС також запевнили, що попри все продовжать свою роботу і продовжать і надалі рятувати людей.
Бажаємо нашому колезі якнайшвидшого одужання. Ми не зупиняємося. Продовжуємо рятувати та допомагати
Доповнення
У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку з дрона. Відомо про одного постраждалого.
У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні
Російські війська скинули чотири КАБи на центр Херсона, пошкодивши будівлю ОДА, міськради та інші об'єкти. Двоє людей постраждали, чотирьох врятовано з підвалу.