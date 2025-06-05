На Донеччині росіяни обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого удару: поранено водія ДСНС

У Донецькій області росіяни сьогодні вночі знову обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували пожежу, спричинену попереднім обстрілом Слов’янська. Внаслідок цього було поранено водія пожежно-рятувальної служби, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Поранений водій пожежно-рятувальної частини. Його оперативно доставили до лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджена пожежна автоцистерна. Цинізм ворога не знає меж

В ДСНС також запевнили, що попри все продовжать свою роботу і продовжать і надалі рятувати людей.

Бажаємо нашому колезі якнайшвидшого одужання. Ми не зупиняємося. Продовжуємо рятувати та допомагати

У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку з дрона. Відомо про одного постраждалого.

У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні