У Нікополі росіяни вдарили з дрона: тяжко поранено чоловіка
Київ • УНН
Внаслідок атаки дрона у Нікополі Дніпропетровської області важко поранено 71-річного чоловіка. Також пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.
У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку з дрона, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні
У місті, з його слів, внаслідок цієї атаки потрощений приватний будинок і господарська споруда.
Доповнення
Учора ввечері, за даними голови ОВА, росіяни вдарили КАБом по Покровській громаді Синельниківщини. Пошкодили 2 приватні будинки.
Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв вночі. Застосував важку артилерію. А вже зранку з БпЛА скинув на тамтешній населений пункт боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад, понівечена автівка.
Попередньо, повсюди без постраждалих.
Після опівночі в області працювала ППО. Захисники неба знищили ворожий безпілотник.