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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

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У Нікополі росіяни вдарили з дрона: тяжко поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Внаслідок атаки дрона у Нікополі Дніпропетровської області важко поранено 71-річного чоловіка. Також пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

У Нікополі росіяни вдарили з дрона: тяжко поранено чоловіка

У Дніпропетровській області російські війська здійснили атаку з дрона, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Нікополі через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні

- написав Лисак у соцмережах.

У місті, з його слів, внаслідок цієї атаки потрощений приватний будинок і господарська споруда.

Доповнення

Учора ввечері, за даними голови ОВА, росіяни вдарили КАБом по Покровській громаді Синельниківщини. Пошкодили 2 приватні будинки.

Марганецьку громаду, що на Нікопольщині, противник обстріляв вночі. Застосував важку артилерію. А вже зранку з БпЛА скинув на тамтешній населений пункт боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад, понівечена автівка.

Попередньо, повсюди без постраждалих.

Після опівночі в області працювала ППО. Захисники неба знищили ворожий безпілотник. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
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