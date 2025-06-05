В Никополе россияне ударили с дрона: тяжело ранен мужчина
Киев • УНН
В результате атаки дрона в Никополе Днепропетровской области тяжело ранен 71-летний мужчина. Также поврежден частный дом и хозяйственная постройка.
В Днепропетровской области российские войска осуществили атаку с дрона, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Никополе из-за сброса снаряда с вражеского дрона пострадал 71-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу
В городе, по его словам, в результате этой атаки разбиты частный дом и хозяйственная постройка.
Дополнение
Вчера вечером, по данным главы ОВА, россияне ударили КАБом по Покровской громаде Синельниковщины. Повредили 2 частных дома.
Марганецкую громаду, что на Никопольщине, противник обстрелял ночью. Применил тяжелую артиллерию. А уже утром с БпЛА сбросил на тамошний населенный пункт боеприпасы. Из-за этого загорелось медучреждение, изуродован автомобиль.
Предварительно, повсюду без пострадавших.
После полуночи в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник.