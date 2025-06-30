<p>На Донеччині уночі ворог атакував Новотроїцьке 5 дронами, Слов'янськ - ще 6: показали наслідки</p>

В Донецкой области российские войска атаковали промышленную зону Славянска шестью дронами и Новотроицкое пятью дронами ночью, сообщили в ГСЧС Украины и ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Славянск: российские войска атаковали шестью БПЛА промышленную зону города. Повреждены частные и многоквартирные дома, возникли пожары по двум адресам. Горели разрушенные элементы конструкций, кровля и перекрытия складских зданий", - сообщили в ГСЧС.

Пожарные, как указано, оперативно ликвидировали возгорание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Обстрел, по данным ГУНП в области, был ночью.

Как отметили в полиции, удар по Славянску оккупанты нанесли шестью дронами "Герань-2" - повреждены по меньшей мере три многоквартирных и 10 частных домов, есть разрушения в промышленной зоне.

Кроме того, как указали в полиции, сегодня ночью россия также ударила пятью БПЛА "Герань-2" по Новотроицкому - есть раненый, повреждены жилые и нежилые помещения.

Также под огнем находились Веселая Гора и Самарское, повреждены частные дома.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки россияне забрали жизни человека на Донетчине, шесть человек получили ранения, среди них - ребенок. За 29 июня полиция зафиксировала 3 149 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 6 населенных пунктах, разрушениям подверглись 25 гражданских объектов, из них 15 жилых домов: