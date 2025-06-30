<p>На Донеччині уночі ворог атакував Новотроїцьке 5 дронами, Слов'янськ - ще 6: показали наслідки</p>
Киев • УНН
Российские войска атаковали Донецкую область дронами: Славянск подвергся удару шестью БПЛА по промзоне, повреждены дома и возникли пожары. Новотроицкое было атаковано пятью дронами, есть раненый и повреждения.
В Донецкой области российские войска атаковали промышленную зону Славянска шестью дронами и Новотроицкое пятью дронами ночью, сообщили в ГСЧС Украины и ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Славянск: российские войска атаковали шестью БПЛА промышленную зону города. Повреждены частные и многоквартирные дома, возникли пожары по двум адресам. Горели разрушенные элементы конструкций, кровля и перекрытия складских зданий", - сообщили в ГСЧС.
Пожарные, как указано, оперативно ликвидировали возгорание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Обстрел, по данным ГУНП в области, был ночью.
Как отметили в полиции, удар по Славянску оккупанты нанесли шестью дронами "Герань-2" - повреждены по меньшей мере три многоквартирных и 10 частных домов, есть разрушения в промышленной зоне.
Кроме того, как указали в полиции, сегодня ночью россия также ударила пятью БПЛА "Герань-2" по Новотроицкому - есть раненый, повреждены жилые и нежилые помещения.
Также под огнем находились Веселая Гора и Самарское, повреждены частные дома.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки россияне забрали жизни человека на Донетчине, шесть человек получили ранения, среди них - ребенок. За 29 июня полиция зафиксировала 3 149 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 6 населенных пунктах, разрушениям подверглись 25 гражданских объектов, из них 15 жилых домов:
- на Константиновку войска РФ сбросили две бомбы "КАБ-250" - убили гражданское лицо, повредили 2 многоквартирных и 9 частных домов, 6 торговых павильонов, фрагмент железнодорожного пути;
- в Лимане в результате обстрела из РСЗО "Ураган" пострадали трое человек, из них один ребенок, повреждены многоквартирный дом и аптека. Кроме того, FPV-дрон повредил частный дом.
- один раненый - в Покровске и один - в Ивановке, где вражеский дрон атаковал частный дом. В Белицком FPV-дроном поврежден многоквартирный дом;
- по Андреевке-Клевцовому враг попал бомбой "КАБ-250" и FPV-дроном, поврежден объект инфраструктуры.