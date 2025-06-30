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На Донеччині уночі ворог атакував Новотроїцьке 5 дронами, Слов'янськ - ще 6: показали наслідки

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Російські війська атакували Донецьку область дронами: Слов'янськ зазнав удару шістьма БПЛА по промзоні, пошкоджено будинки та виникли пожежі. Новотроїцьке було атаковано п'ятьма дронами, є поранений та пошкодження.

На Донеччині уночі ворог атакував Новотроїцьке 5 дронами, Слов'янськ - ще 6: показали наслідки

У Донецькій області російські війська шістьма дронами атакували промислову зону Слов'янська та п'ятьма дронами Новотроїцьке вночі, повідомили у ДСНС України та ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Слов'янськ: російські війська атакували шістьма БпЛА промислову зону міста. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, виникли пожежі за двома адресами. Горіли зруйновані елементи конструкцій, покрівля та перекриття складських будівель", - повідомили у ДСНС.

Вогнеборці, як вказано, оперативно ліквідували займання. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Обстріл, за даними ГУНП в області, був уночі.

Як зазначили у поліції, удар по Слов'янську окупанти здійснили шістьма дронами "Герань-2" - пошкоджено щонайменше три багатоквартирних і 10 приватних будинків, є руйнування в промисловій зоні. 

Окрім того, як вказали у поліції, сьогодні вночі росія також вдарила п’ятьма БПЛА "Герань-2" по Новотроїцькому - є поранений, пошкоджено житлове та нежитлове приміщення.

Також під вогнем перебували Весела Гора та Самарське, пошкоджені приватні оселі.

Доповнення

За даними ГУНП в області, за минулу добу росіяни забрали життя людини на Донеччині, шість осіб зазнали поранень, серед них - дитина. За 29 червня поліція зафіксувала 3 149 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання відбулись у 6 населених пунктах, руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів, з них 15 житлових будинків:

  • на Костянтинівку війська рф скинули дві бомби «КАБ-250» - вбили цивільну особу, пошкодили 2 багатоквартирних і 9 приватних будинків, 6 торгових павільйонів, фрагмент залізничної колії;
    • у Лимані внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» постраждали троє людей, з них одна дитина, пошкоджено багатоквартирний будинок і аптеку. Крім того, FPV-дрон пошкодив приватну оселю.
      • один поранений - у Покровську та один - в Іванівці, де ворожий дрон атакував приватний будинок. У Білицькому FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок;
        • по Андріївці-Клевцовому ворог поцілив бомбою «КАБ-250» та FPV-дроном, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          Національна поліція України
          Покровськ
          Донецька область
          Слов'янськ
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Шахед-136
          Костянтинівка
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