В Днепропетровской области после российского обстрела сгорел склад сельскохозяйственной техники

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в результате российского обстрела в Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на месте удара в Самаровском районе возник пожар на территории складского помещения с сельскохозяйственной техникой.

К счастью, обошлось без пострадавших - констатировали спасатели.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в общей сложности 11 октября враг более 50 раз атаковал четыре района области.

Бил беспилотниками и артиллерией. ... Везде обошлось без пострадавших - резюмировал Ганжа.

Напомним

В Днепре до четырех выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников. Среди раненых — две 8-летние девочки, одну из которых госпитализировали.

россияне ударили по промышленному предприятию в Днепре