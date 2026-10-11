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В Днепропетровской области после российского обстрела сгорел склад сельскохозяйственной техники

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Российские удары вызвали пожар на складе сельхозтехники в Самаровском районе. За день враг атаковал область более 50 раз, пострадавших нет.

В Днепропетровской области после российского обстрела сгорел склад сельскохозяйственной техники

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в результате российского обстрела в Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на месте удара в Самаровском районе возник пожар на территории складского помещения с сельскохозяйственной техникой.

К счастью, обошлось без пострадавших

- констатировали спасатели.

В свою очередь начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в общей сложности 11 октября враг более 50 раз атаковал четыре района области.

Бил беспилотниками и артиллерией. ... Везде обошлось без пострадавших

- резюмировал Ганжа.

Напомним

В Днепре до четырех выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников. Среди раненых — две 8-летние девочки, одну из которых госпитализировали.

россияне ударили по промышленному предприятию в Днепре07.10.26, 05:26 • 6145 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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