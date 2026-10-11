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На Дніпропетровщині після російського обстрілу згорів склад агротехніки

Київ • УНН

 • 522 перегляди

російські удари спричинили пожежу на складі сільгосптехніки в Самарівському районі. За день ворог атакував область понад 50 разів, постраждалих немає.

На Дніпропетровщині після російського обстрілу згорів склад агротехніки

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на місці удару в Самарівському районі виникла пожежа на території складського приміщення із сільгосптехнікою.

На щастя, обійшлося без постраждалих

- констатували рятувальники.

У свою чергу начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що загалом 11 жовтня ворог понад 50 разів атакував чотири райони області.

Бив безпілотниками та артилерією. ... Всюди минулося без постраждалих

- резюмував Ганжа.

Нагадаємо

У Дніпрі до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Серед поранених – двоє 8-річних дівчаток, одну з яких госпіталізували.

росіяни вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі07.10.26, 05:26 • 6144 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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