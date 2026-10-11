На Дніпропетровщині після російського обстрілу згорів склад агротехніки
Київ • УНН
російські удари спричинили пожежу на складі сільгосптехніки в Самарівському районі. За день ворог атакував область понад 50 разів, постраждалих немає.
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що на місці удару в Самарівському районі виникла пожежа на території складського приміщення із сільгосптехнікою.
На щастя, обійшлося без постраждалих
У свою чергу начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що загалом 11 жовтня ворог понад 50 разів атакував чотири райони області.
Бив безпілотниками та артилерією. ... Всюди минулося без постраждалих
Нагадаємо
У Дніпрі до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Серед поранених – двоє 8-річних дівчаток, одну з яких госпіталізували.
росіяни вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі07.10.26, 05:26 • 6144 перегляди