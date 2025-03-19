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В Днепропетровской области дельцы торговали автомобилями, ввезенными для ВСУ

Киев • УНН

 • 14161 просмотра

В Днепропетровской области разоблачена преступная схема продажи автомобилей, которые были ввезены в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Организатор и его сообщники продали не менее 10 автомобилей.

В Днепропетровской области дельцы торговали автомобилями, ввезенными для ВСУ

Правоохранители разоблачили в Днепропетровской области схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для армии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Оперативники Днепропетровской областной прокуратуры раскрыли схему и сообщили о подозрении дельцам, торговавшим машинами, импортированными в Украину в качестве помощи ВСУ.

Организовал схему житель Днепра. В группировку входили пять человек: директор благотворительной организации, двое братьев организатора и знакомый. Один из сообщников подыскивал в Польше автомобили с европейской регистрацией. После чего доставлял их к пограничным пунктам пропуска. Там уже директор благотворительной организации создавал таможенные декларации и предоставлял органам таможенного контроля гарантийные письма для ввоза авто по упрощенной процедуре в качестве гуманитарной помощи.

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Далее подозреваемые перегоняли автомобили, размещали объявления о продаже автомобилей на Интернет-платформах и в социальных сетях по ценам ниже рыночных.

Предварительно правоохранители задокументировали продажу 10 автомобилей. Во время обысков изъяли наличные деньги, документацию, автомобили и другие вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. 

Напомним

В Киевской области администратора сервисного центра МВД подозревают во взяточничестве. За 10-14 тысяч гривен он помогал сдавать экзамены, уверяя, что без его помощи получить права невозможно.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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