В Днепропетровской области дельцы торговали автомобилями, ввезенными для ВСУ
Киев • УНН
В Днепропетровской области разоблачена преступная схема продажи автомобилей, которые были ввезены в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Организатор и его сообщники продали не менее 10 автомобилей.
Правоохранители разоблачили в Днепропетровской области схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для армии.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Оперативники Днепропетровской областной прокуратуры раскрыли схему и сообщили о подозрении дельцам, торговавшим машинами, импортированными в Украину в качестве помощи ВСУ.
Организовал схему житель Днепра. В группировку входили пять человек: директор благотворительной организации, двое братьев организатора и знакомый. Один из сообщников подыскивал в Польше автомобили с европейской регистрацией. После чего доставлял их к пограничным пунктам пропуска. Там уже директор благотворительной организации создавал таможенные декларации и предоставлял органам таможенного контроля гарантийные письма для ввоза авто по упрощенной процедуре в качестве гуманитарной помощи.
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Далее подозреваемые перегоняли автомобили, размещали объявления о продаже автомобилей на Интернет-платформах и в социальных сетях по ценам ниже рыночных.
Предварительно правоохранители задокументировали продажу 10 автомобилей. Во время обысков изъяли наличные деньги, документацию, автомобили и другие вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним
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