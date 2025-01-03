Две женщины из Винницкой области заплатили мошеннику более 1,2 миллиона гривен за покупку авто из США
Киев • УНН
29-летний мужчина обманул двух женщин на 1,2 млн грн, обещая приобрести Mercedes-Benz и Subaru Forester Limited в США. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Винницкой области 29-летний житель Киевской области выманил у двух женщин более 1,2 млн грн, пообещав организовать покупку автомобилей в США. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области, пишет УНН.
29-летний житель Киевской области брал у "клиенток" деньги за якобы приобретение транспортных средств на аукционе в Штатах, оформление доставки, растаможку и регистрацию, однако намерения выполнить взятые на себя обязательства не имел и распорядился чужими средствам по своему усмотрению. Суд отправил злоумышленника под стражу, ему грозит до восьми лет за решеткой,
Отмечается, что от действий "посредника" пострадали 52-летняя жительница Жмеринского района и 39-летняя жительница Винницкого района. От своих знакомых они узнали, что фигурант может помочь им стать обладательницами автомобилей по приемлемой цене из-за рубежа. Мужчина предложил женщинам Mercedes-Benz и Subaru Forester Limited. Покупка таких авто обошлась в почти 700 тыс. грн одной, а другая заплатила более 500 тыс. грн. Однако они остались и без транспортных средств, и без денег.
Полицейские Винницкого райуправления установили местонахождение злоумышленника и за процессуального руководства Винницкой окружной прокуратуры следователи сообщили ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
73-летняя киевлянка отдала мошенникам 380 тысяч гривен, поверив в историю о срочной операции дочери в Германии. Полиция задержала одну из подозреваемых в Житомире, изъяв часть средств.