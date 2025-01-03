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Две женщины из Винницкой области заплатили мошеннику более 1,2 миллиона гривен за покупку авто из США

Две женщины из Винницкой области заплатили мошеннику более 1,2 миллиона гривен за покупку авто из США

Киев  •  УНН

 • 878 просмотра

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29-летний мужчина обманул двух женщин на 1,2 млн грн, обещая приобрести Mercedes-Benz и Subaru Forester Limited в США. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Винницкой области 29-летний житель Киевской области выманил у двух женщин более 1,2 млн грн, пообещав организовать покупку автомобилей в США. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области, пишет УНН.

29-летний житель Киевской области брал у "клиенток" деньги за якобы приобретение транспортных средств на аукционе в Штатах, оформление доставки, растаможку и регистрацию, однако намерения выполнить взятые на себя обязательства не имел и распорядился чужими средствам по своему усмотрению. Суд отправил злоумышленника под стражу, ему грозит до восьми лет за решеткой,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что от действий "посредника" пострадали 52-летняя жительница Жмеринского района и 39-летняя жительница Винницкого района. От своих знакомых они узнали, что фигурант может помочь им стать обладательницами автомобилей по приемлемой цене из-за рубежа. Мужчина предложил женщинам Mercedes-Benz и Subaru Forester Limited. Покупка таких авто обошлась в почти 700 тыс. грн одной, а другая заплатила более 500 тыс. грн. Однако они остались и без транспортных средств, и без денег.

Полицейские Винницкого райуправления установили местонахождение злоумышленника и за процессуального руководства Винницкой окружной прокуратуры следователи сообщили ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

73-летняя киевлянка отдала мошенникам 380 тысяч гривен, поверив в историю о срочной операции дочери в Германии. Полиция задержала одну из подозреваемых в Житомире, изъяв часть средств.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
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