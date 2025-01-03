Дві жінки з Вінниччини заплатили шахраю понад 1,2 мільйона гривень за купівлю авто з США

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122309 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120097 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124239 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143424 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164477 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144740 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 155972 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175322 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221532 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176647 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 140100 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146169 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179163 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162480 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139611 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122297 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 114945 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232419 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229238 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 34818 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51250 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50764 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87233 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105376 перегляди
Актуальне
Дві жінки з Вінниччини заплатили шахраю понад 1,2 мільйона гривень за купівлю авто з США

Дві жінки з Вінниччини заплатили шахраю понад 1,2 мільйона гривень за купівлю авто з США

Київ • УНН

 • 39354 перегляди

29-річний чоловік ошукав двох жінок на 1,2 млн грн, обіцяючи придбати Mercedes-Benz та Subaru Forester Limited в США. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині 29-річний житель Київщини видурив у двох жінок понад 1,2 млн грн, пообіцявши організувати купівлю автомобілів у США. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області, пише УНН.

29-річний житель Київської області брав у "клієнток" гроші за нібито придбання транспортних засобів на аукціоні в Штатах, оформлення доставки, розмитнення та реєстрацію, однак наміру виконати взяті на себе зобов’язання не мав та розпорядився чужими коштам на власний розсуд. Суд відправив зловмисника під варту, йому загрожує до восьми років за ґратами,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від дій "посередника" постраждали 52-річна жителька Жмеринського району та 39-річна мешканка Вінницького району. Від своїх знайомих вони дізнались, що фігурант може допомогти їм стати власницями автомобілів за прийнятною ціною з-за кордону. Чоловік запропонував жінкам Mercedes-Benz та Subaru Forester Limited. Купівля таких авто обійшлась у майже 700 тис. грн одній, а інша заплатила понад 500 тис. грн. Проте вони залишились і без транспортних засобів, і без грошей.

Поліцейські Вінницького райуправління встановили місцеперебування зловмисника та за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

73-річна киянка віддала шахраям 380 тисяч гривень, повіривши в історію про термінову операцію доньки в Німеччині. Поліція затримала одну з підозрюваних у Житомирі, вилучивши частину коштів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами