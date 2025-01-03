Дві жінки з Вінниччини заплатили шахраю понад 1,2 мільйона гривень за купівлю авто з США

На Вінниччині 29-річний житель Київщини видурив у двох жінок понад 1,2 млн грн, пообіцявши організувати купівлю автомобілів у США. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області, пише УНН.

29-річний житель Київської області брав у "клієнток" гроші за нібито придбання транспортних засобів на аукціоні в Штатах, оформлення доставки, розмитнення та реєстрацію, однак наміру виконати взяті на себе зобов’язання не мав та розпорядився чужими коштам на власний розсуд. Суд відправив зловмисника під варту, йому загрожує до восьми років за ґратами, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від дій "посередника" постраждали 52-річна жителька Жмеринського району та 39-річна мешканка Вінницького району. Від своїх знайомих вони дізнались, що фігурант може допомогти їм стати власницями автомобілів за прийнятною ціною з-за кордону. Чоловік запропонував жінкам Mercedes-Benz та Subaru Forester Limited. Купівля таких авто обійшлась у майже 700 тис. грн одній, а інша заплатила понад 500 тис. грн. Проте вони залишились і без транспортних засобів, і без грошей.

Поліцейські Вінницького райуправління встановили місцеперебування зловмисника та за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

73-річна киянка віддала шахраям 380 тисяч гривень, повіривши в історію про термінову операцію доньки в Німеччині. Поліція затримала одну з підозрюваних у Житомирі, вилучивши частину коштів.