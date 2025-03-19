На Дніпропетровщині ділки торгували автівками, ввезеними для ЗСУ
Київ • УНН
На Дніпропетровщині викрито злочинну схему продажу автомобілів, які були ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Організатор та його спільники продали щонайменше 10 автівок.
Правоохоронці викрили у Дніпропетровській області схему продажу автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги для армії.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.
Оперативники Дніпропетровської обласної прокуратури розкрили схему та повідомили про підозру ділкам, що торгували машинами, імпортованими в Україну у якості допомоги ЗСУ.
Організував схему житель Дніпра. До угрупування входили п’ятеро людей: директор благодійної організації, двоє братів організатора і знайомий. Один зі спільників підшуковував у Польщі автомобілі з європейською реєстрацією. Після чого доставляв їх до прикордонних пунктів пропуску. Там вже директор благодійної організації створював митні декларації та надавав органам митного контролю гарантійні листи для ввезення авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу.
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Далі підозрювані переганяли автівки, розміщували оголошення про продаж автомобілів на Інтернет-платформах та у соціальних мережах за цінами нижче ринкових.
Попередньо правоохоронці задокументували продаж 10 автомобілів. Під час обшуків вилучили готівку, документацію, автомобілі та інші речові докази. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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