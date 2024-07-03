Неоднократные взрывы произошли в Днепре и Запорожье после предупреждений о приближении ракет и беспилотников.
В Днепре второй раз за утро прогремели взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете в направлении Днепра, сообщает УНН.
По данным "Суспільного" в Днепре снова раздаются взрывы.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей находиться в укрытиях до окончания тревоги.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете в направлении Днепра.
Ранее в Днепре были слышны взрывы после сообщений о группе группа ударных дронов в направлении города с запада.
Также взрывы прогремели в Запорожье.