У Дніпрі пролунали повторні вибухи
Київ • УНН
Неодноразові вибухи сталися в Дніпрі та Запоріжжі після попереджень про наближення ракет і безпілотників.
У Дніпрі вдруге за ранок пролунали вибухи. Перед цим в Повітряних силах попереджали про ракету в напрямку Дніпра, повідомляє УНН.
За даними "Суспільного"у Дніпрі знову лунають вибухи.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав жителів перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Дніпра.
Раніше у Дніпрі було чутно вибухи після повідомлень про групу група ударних дронів у напрямку міста із заходу.
Також вибухи пролунали у Запоріжжі.