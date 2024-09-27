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В Днепре обнаружили обломки вражеского беспилотника после атаки рф на Киев

В Днепре обнаружили обломки вражеского беспилотника после атаки рф на Киев

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27 сентября 2024, 13:43  •  606 просмотра

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Водолазы-саперы ГСЧС достали из реки Днепр обломки вражеского БПЛА на глубине 12 метров. Эксперты КНИИСЭ предупреждают об опасности невзорвавшихся суббоеприпасов из кассетных боевых частей российских ракет.

После очередного удара по Киеву в Днепре обнаружили обломки вражеского беспилотника. Водолазы-саперы достали из реки опасную находку. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Обломки российского БПЛА были обнаружены на глубине 12 метров.

"Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу. Профессиональные саперы оперативно обследовали акваторию водоема и на глубине 12 метров, в 60 метрах от берега, нашли обломки российского БПЛА", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели в очередной раз призвали граждан не приближаться к местам падений обломков вражеского оружия, и не касаться их.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что суббоеприпасы из кассетных боевых частей российских ракет могут не взорваться при ударе, превращаясь во взрывоопасные предметы, остающиеся таковыми в течение длительного времени. И напомнили, что в случае обнаружения таких суббоеприпасов необходимо вызывать оперативные службы.

Также эксперты отметили, что враг стал активно использовать кассетную боевую часть в крылатых ракетах Х-101.

"Корпус суббоеприпаса дополнительной боевой части крылатой ракеты Х-101 имеет форму двух полушарий с отверстием для взрывателя на одной из них. Кассетная боевая часть ракеты вмещает примерно 60 таких "шариков" (суббоеприпасов), вес одного составляет примерно 4-4,4 кг. Такая модернизация предназначена для увеличения радиуса поражения цели", - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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