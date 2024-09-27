В Днепре обнаружили обломки вражеского беспилотника после атаки рф на Киев

После очередного удара по Киеву в Днепре обнаружили обломки вражеского беспилотника. Водолазы-саперы достали из реки опасную находку. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Обломки российского БПЛА были обнаружены на глубине 12 метров.

"Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу. Профессиональные саперы оперативно обследовали акваторию водоема и на глубине 12 метров, в 60 метрах от берега, нашли обломки российского БПЛА", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели в очередной раз призвали граждан не приближаться к местам падений обломков вражеского оружия, и не касаться их.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что суббоеприпасы из кассетных боевых частей российских ракет могут не взорваться при ударе, превращаясь во взрывоопасные предметы, остающиеся таковыми в течение длительного времени. И напомнили, что в случае обнаружения таких суббоеприпасов необходимо вызывать оперативные службы.

Также эксперты отметили, что враг стал активно использовать кассетную боевую часть в крылатых ракетах Х-101.

"Корпус суббоеприпаса дополнительной боевой части крылатой ракеты Х-101 имеет форму двух полушарий с отверстием для взрывателя на одной из них. Кассетная боевая часть ракеты вмещает примерно 60 таких "шариков" (суббоеприпасов), вес одного составляет примерно 4-4,4 кг. Такая модернизация предназначена для увеличения радиуса поражения цели", - рассказали эксперты КНИИСЭ.