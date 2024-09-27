У Дніпрі виявили уламки ворожого безпілотника після атаки рф на Київ
Київ • УНН
Водолази-сапери ДСНС дістали з річки Дніпро уламки ворожого БПЛА на глибині 12 метрів. Експерти КНДІСЕ попереджають про небезпеку невибухлих суббоєприпасів з касетних бойових частин російських ракет.
Після чергового удару по Києву у Дніпрі виявили уламки ворожого безпілотника. Водолази-сапери дістали з річки небезпечну знахідку Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Уламки російського БПЛА були виявлені на глибині 12 метрів.
"Робота під водою вимагала максимальної точності та обережності, оскільки будь-які залишки боєприпасів можуть нести потенційну загрозу. Професійні сапери оперативно обстежили акваторію водойми й на глибині 12 метрів, за 60 метрів від берега, знайшли уламки російського БПЛА", - йдеться в повідомленні ДСНС України.
Рятувальники вкотре закликали громадян не наближатися до місць падінь уламків ворожої зброї, і не торкатися їх.
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Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що суббоєприпаси з касетних бойових частин російських ракет можуть не вибухнути при ударі, перетворюючись на вибухонебезпечні предмети, що залишаються такими протягом тривалого часу. І нагадали, що у разі виявлення таких суббоєрприпасів необхідно викликати оперативні служби.
Також експерти зазначили, що ворог став активно використовувати касетну бойову частину в крилатих ракетах Х-101.
"Корпус суббоєприпасу додаткової бойової частини крилатої ракети Х-101 має форму двох півкуль з отвором для підривача на одній з них. Касетна бойова частина ракети вміщує приблизно 60 таких "кульок" (суббоєприпасів), вага однієї становить приблизно 4-4,4 кг. Така модернізація призначена для збільшення радіусу ураження цілі", - розповіли експерти КНДІСЕ.