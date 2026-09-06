В Днепре до трёх возросло число раненых после вражеской атаки
Киев • УНН
В результате атаки на Днепр были ранены трое мужчин, все находятся в больнице. 33-летний пострадавший умер от тяжёлых травм.
В результате вражеской атаки на Днепр число раненых возросло до трех. Все пострадавшие — мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
До трех возросло число раненых из-за вражеской атаки на Днепр
Отмечается, что все трое мужчин сейчас находятся в больнице. Медики проводят необходимые обследования и оказывают помощь.
Также сообщается, что в больнице умер 33-летний мужчина, получивший крайне тяжелые ранения в результате вражеской атаки 5 сентября на СТО в Днепровском районе.
Медики до последнего боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми
Напомним
6 сентября российские войска ударили по Днепру беспилотником. Загорелись склады логистической компании, ранее сообщалось, что два человека получили ранения.