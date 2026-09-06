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В Днепре до трёх возросло число раненых после вражеской атаки

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

В результате атаки на Днепр были ранены трое мужчин, все находятся в больнице. 33-летний пострадавший умер от тяжёлых травм.

В Днепре до трёх возросло число раненых после вражеской атаки

В результате вражеской атаки на Днепр число раненых возросло до трех. Все пострадавшие — мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

До трех возросло число раненых из-за вражеской атаки на Днепр

- говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое мужчин сейчас находятся в больнице. Медики проводят необходимые обследования и оказывают помощь.

Также сообщается, что в больнице умер 33-летний мужчина, получивший крайне тяжелые ранения в результате вражеской атаки 5 сентября на СТО в Днепровском районе.

Медики до последнего боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми

- добавили в ОВА.

Напомним

6 сентября российские войска ударили по Днепру беспилотником. Загорелись склады логистической компании, ранее сообщалось, что два человека получили ранения.

Ольга Розгон

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