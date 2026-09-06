У Дніпрі до трьох зросла кількість поранених після ворожої атаки
Київ • УНН
Унаслідок атаки на Дніпро поранено трьох чоловіків, усі перебувають у лікарні. 33-річний постраждалий помер від тяжких травм.
Внаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла до трьох. Усі постраждалі - чоловіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
До трьох зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро
Зазначається, що усі троє чоловіків зараз у лікарні. Медики проводять необхідні обстеження та надають допомогу.
Також повідомляється, що у лікарні помер 33-річний чоловік, який дістав вкрай важких поранень через ворожу атаку 5 вересня на СТО у Дніпровському районі.
Медики до останнього боролися за його життя. На жаль, травми виявилися надто важкими
Нагадаємо
6 вересня російські війська вдарили по Дніпру безпілотником. Загорілися склади логістичної компанії, раніше повідомлялось, що двоє людей дістали поранень.