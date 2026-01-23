В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, директору вручено подозрение

Сегодня, 23 января, Национальная полиция Украины проводит следственные действия в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации. Директору ведомства вручено уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года «Об осуществлении заимствования», которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета. - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Департамент финансов подготовил и осуществил выпуск облигаций внутренних местных займов в соответствии с решением Киевгорсовета. В департаменте подчеркивают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли обязательные для исполнения решения.

Однако в рамках уголовного производства следователи считают эти действия неправомерными, утверждая, что департамент нанес ущерб бюджету Киева.

С самого утра продолжаются обыски – сначала по месту жительства директора департамента, затем – в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все затребованные материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме. - подчеркнули в КГГА.

В департаменте считают уголовное производство безосновательным и политически мотивированным. Они готовы сотрудничать со следствием и отстаивать правомерность своих действий.

Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни: что известно