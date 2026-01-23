В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, директору вручено подозрение

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 3612 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11820 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 31625 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 17123 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19741 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27586 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64941 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33565 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31247 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29411 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 34842 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 36551 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 85697 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 48609 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 35447 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 31625 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 64941 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62493 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65360 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75757 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12435 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12823 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33618 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49211 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44118 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot

В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, директору вручено подозрение

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Национальная полиция проводит обыски в Департаменте финансов КГГА, директору вручено подозрение. Следственные действия касаются выпуска облигаций внутренних местных займов Киевсовета в 2020 году.

В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, директору вручено подозрение

Сегодня, 23 января, Национальная полиция Украины проводит следственные действия в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации. Директору ведомства вручено уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года «Об осуществлении заимствования», которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Департамент финансов подготовил и осуществил выпуск облигаций внутренних местных займов в соответствии с решением Киевгорсовета. В департаменте подчеркивают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли обязательные для исполнения решения.

Однако в рамках уголовного производства следователи считают эти действия неправомерными, утверждая, что департамент нанес ущерб бюджету Киева.

С самого утра продолжаются обыски – сначала по месту жительства директора департамента, затем – в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все затребованные материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

- подчеркнули в КГГА.

В департаменте считают уголовное производство безосновательным и политически мотивированным. Они готовы сотрудничать со следствием и отстаивать правомерность своих действий.

Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни: что известно22.01.26, 18:42 • 2528 просмотров

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Обыск
Национальная полиция Украины
Киевская городская государственная администрация
Киев