В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, директору вручено подозрение
Киев • УНН
Национальная полиция проводит обыски в Департаменте финансов КГГА, директору вручено подозрение. Следственные действия касаются выпуска облигаций внутренних местных займов Киевсовета в 2020 году.
Сегодня, 23 января, Национальная полиция Украины проводит следственные действия в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации. Директору ведомства вручено уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года «Об осуществлении заимствования», которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.
Отмечается, что в 2020 году Департамент финансов подготовил и осуществил выпуск облигаций внутренних местных займов в соответствии с решением Киевгорсовета. В департаменте подчеркивают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли обязательные для исполнения решения.
Однако в рамках уголовного производства следователи считают эти действия неправомерными, утверждая, что департамент нанес ущерб бюджету Киева.
С самого утра продолжаются обыски – сначала по месту жительства директора департамента, затем – в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы. Все затребованные материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.
В департаменте считают уголовное производство безосновательным и политически мотивированным. Они готовы сотрудничать со следствием и отстаивать правомерность своих действий.
